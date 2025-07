Medizintechnik: Corpuls feiert Rekordjahr, verabschiedet Geschäftsführer und will expandieren

Noch arbeiten die Handwerker mit Hochdruck in Igling am neuen Standort von Corpuls. Die Kauferinger Firma für Medizintechnik investiert dort 22 Millionen Euro in einem ersten Schritt. Lange hatten die Verantwortlichen in der Marktgemeinde vergeblich nach ausreichend großen Flächen gesucht, um erweitern zu können. Die zusätzlichen Kapazitäten werden benötigt, um die Pläne für die kommenden Jahre umsetzen zu können. Die bisherigen Geschäftsführer äußern sich gegenüber unserer Redaktion zu ihrem Rückzug und die neuen zu den Perspektiven und Zukäufen.

Christian Mühlhause Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Igling Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Igling Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis