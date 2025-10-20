Icon Menü
Meet & Greet im Landsberger Vorderanger

Landsberg

Aktion in Landsbergs Altstadt: Meet & Greet im Anger

Die Stadt will den Bürgern die neuen Aufenthaltsorte näherbringen. Das soll mit Stadtführer und Barkeeper gelingen.
    Die Aktion „Meet & Greet am Anger“ findet an zwei Tagen in der Landsberger Altstadt statt.
    Die Aktion „Meet & Greet am Anger“ findet an zwei Tagen in der Landsberger Altstadt statt. Foto: Stadt Landsberg

    An den beiden Freitagen, 24. und 31. Oktober, findet jeweils ein „Meet & Greet am Anger“ statt. An diesen Tagen wird der neu gestaltete Platz am Schnittpunkt von Vorderem und Hinterem Anger zu einem lebendigen Treffpunkt, der Geschichte, Begegnung und Genuss miteinander verbindet, teilt die Stadt in einer Pressemeldung mit.

    Ziel der Veranstaltung sei es, den neu geschaffenen Aufenthaltsort mit seinem Parklet – einer kleinen Sitz- und Begegnungsfläche – den Bürgerinnen und Bürgern näherzubringen. Dieses Parklet soll zum Verweilen, Plaudern und Genießen einladen – mitten im Herzen der Stadt. Unter dem Titel „Meet & Greet am Anger“ führt der Stadtführer Andreas Münzer durch die Geschichte der umliegenden Bauwerke und Orte. Im Mittelpunkt stehen unter anderem das Sandauer Tor und der traditionsreiche Färberhof.

    Details zum Spaziergang: Termine: Freitag, 24. Oktober, und Freitag, 31. Oktober, jeweils ab 17 Uhr; Treffpunkt: Rotes Parklet, Bereich Vorderer-/Hinterer Anger; Dauer: 45 bis 60 Minuten. Wer Lust auf ein besonderes Geschmackserlebnis hat, darf sich auf Philip Kampfmann, Barkeeper und Volkshochschuldozent, freuen. Passend zur Jahreszeit mixt er vor Ort zwei herbstlich-erfrischende Cocktails – alkoholfrei, frisch zubereitet und kostenfrei. (AZ)

