Aufgefallen

Mehr Vorsicht im Straßenverkehr – nicht nur für die Katzen

Eine Familie macht auf die Gefahren im Straßenverkehr für Tiere aufmerksam und schildert eigene Erfahrungen. Der Wunsch nach mehr Rücksichtnahme ist berechtigt.
Vanessa Polednia
Von Vanessa Polednia
    Ein unscheinbares Schild in Oberbergen erinnert Autofahrer daran, auch auf Katzen Rücksicht zu nehmen.
    Ein unscheinbares Schild in Oberbergen erinnert Autofahrer daran, auch auf Katzen Rücksicht zu nehmen. Foto: Mareen Hiller

    Manchmal fällt einem unterwegs etwas auf, das hängenbleibt. So ging es der Familie Hiller aus Weilheim, als sie in Oberbergen, einem Ortsteil von Penzing, ein kleines Schild entdeckte: „Vorsicht Katzen! Bitte langsam fahren.“ Es ist eine Erinnerung daran, beim Fahren auf Katzen zu achten. Mareen Hiller schrieb uns eine E-Mail, voller Trauer über ihre eigene Katze Susi, die im vergangenen Jahr bei einem Unfall starb. Ihre Kinder weinen demnach noch immer oft. Und sie berichtet, wie sie auf Spazierfahrten und Radtouren immer wieder tote Tiere am Straßenrand sehen, nicht nur Katzen, sondern auch Igel oder Hasen. Die Beobachtung ist so alltäglich, dass sie kaum jemandem fremd ist. Jeder hat das schon erlebt oder von Nachbarn gehört, deren Katze plötzlich nicht mehr zurückkam.

