Fünf neue Handwerksmeister aus dem Landkreis Landsberg

Bei der Abschlussfeier der Meisterschulen am Ostbahnhof in München wurden 324 Absolventinnen und Absolventen aus verschiedenen Handwerksberufen geehrt. Darunter auch fünf junge Männer aus dem Landkreis Landsberg. Die Meisterprüfungen wurden in den Gewerken Elektrotechnik, Friseurhandwerk, Feinwerkmechanik, Informationstechnik, Installations- und Heizungsbau, Landmaschinenmechatronik, Metallbau und Zahntechnik abgenommen.

Schulleiterin Nicole Kohnhäuser zog einen Vergleich zwischen dem Meisterjahr und einer anspruchsvollen Alpenüberquerung: „Wie bei einer Bergtour mussten Hürden überwunden und neue Perspektiven gewonnen werden.“ Sie hob hervor, dass die Absolventinnen und Absolventen aus 23 Ländern stammen und eine Altersspanne von 18 bis 55 Jahren haben.

Franz Xaver Peteranderl, Präsident der Handwerkskammer für München und Oberbayern, gratulierte den Jungmeisterinnen und -meistern. Er stellte heraus, dass sie nicht nur hohe theoretische und praktische Kenntnisse erworben, sondern sich auch zu Führungskräften, Unternehmern und Ausbildern entwickelt haben: „Mit diesem Abschluss gehören Sie zur Handwerks- und Bildungselite. Sie sind gut gerüstet für die Herausforderungen unserer Zeit – von Digitalisierung bis Klimawandel.“

Die Absolventen sollen künftig Vorbilder sein

Auch Schulsprecherin Magdalena Stössel und Schulsprecher Leonhard Maxl blickten zurück. Stössel verglich den Weg zum Meistertitel mit der Tour de France – es gab Höhen und Tiefen, die nun im „Etappensieg Meisterbrief“ gipfeln. Auf dieser Tour haben sie gelernt, den Zusammenhalt untereinander zu schätzen. Maxl appellierte an die Absolventinnen und Absolventen, als Meister Vorbilder ihres Handwerks zu sein und Verantwortung im Beruf, im sozialen Umfeld und in der Gesellschaft zu übernehmen.

Die besten Schulabschlussergebnisse erzielten der Metallbau-Meister Patrick Kollmann mit einem Notendurchschnitt von 1,15, der Elektrotechnik-Meister Maximilian Thusbaß (1,21) sowie die Elektrotechnik-Meisterin Karin Reim (1,29). Aus dem Landkreis Landsberg erhielten Metallbauer Tobias Dietrich aus Geltendorf, Installateur und Heizungsbauer Niklas Müller aus Issing, Informationstechniker Thomas Schneider aus Penzing, Landmaschinenmechatroniker Andreas Wiedenmann aus Fuchstal und Elektrotechniker Albin Gashi aus Landsberg ihren Meisterbrief.

Die Meisterschulen am Ostbahnhof sind eine gemeinsame Einrichtung der Handwerkskammer für München und Oberbayern sowie der Landeshauptstadt München. Sie wurden 1968 gegründet und gelten als eine der führenden Bildungsstätten für Handwerksmeister in Deutschland. (AZ)