Worauf es beim Brauchtums-Sport Fingerhakeln wirklich ankommt

Wer genau hinschaut, kann schon an den Händen der beiden Sturm-Männer erkennen, welches Hobby sie mit viel Leidenschaft und Ehrgeiz ausüben. Ihre Mittelfinger sind von einer dicken Hornhaut umgeben, die für eines unverzichtbar ist: Fingerhakeln. Seit Kindheitstagen üben sich Andreas Sturm und sein Vater Gerhard darin, andere Männer im wahrsten Sinne des Wortes über den Tisch zu ziehen. Damit sind sie Teil eines jahrhundertealten alpenländischen Brauchtums. Dieses Jahr haben die beiden Männer aus Issing bei der bayerischen Meisterschaft im Fingerhakeln einen Titel geholt. Sie erzählen, worauf sie wegen ihres Hobbys im Alltag verzichten müssen und warum es beim Hakeln nicht nur um Kraft geht.

