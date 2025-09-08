Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Landsberger Tagblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Landsberg
Icon Pfeil nach unten

Meister im Fingerhakeln: Andreas Sturm und Gerhard Sturm aus Issing über ihr Hobby

Vilgertshofen

Worauf es beim Brauchtums-Sport Fingerhakeln wirklich ankommt

Andreas Sturm und sein Vater Gerhard Sturm aus Issing sind bayerische Meister im Fingerhakeln. Hinter ihrem Erfolg steckt viel Arbeit und Disziplin.
Von Bianca Dimarsico
    • |
    • |
    • |
    Andreas Sturm und sein Vater Gerhard Sturm aus Issing sind erfolgreich beim Fingerhakeln. Dafür trainieren sie viel.
    Andreas Sturm und sein Vater Gerhard Sturm aus Issing sind erfolgreich beim Fingerhakeln. Dafür trainieren sie viel. Foto: Thorsten Jordan

    Wer genau hinschaut, kann schon an den Händen der beiden Sturm-Männer erkennen, welches Hobby sie mit viel Leidenschaft und Ehrgeiz ausüben. Ihre Mittelfinger sind von einer dicken Hornhaut umgeben, die für eines unverzichtbar ist: Fingerhakeln. Seit Kindheitstagen üben sich Andreas Sturm und sein Vater Gerhard darin, andere Männer im wahrsten Sinne des Wortes über den Tisch zu ziehen. Damit sind sie Teil eines jahrhundertealten alpenländischen Brauchtums. Dieses Jahr haben die beiden Männer aus Issing bei der bayerischen Meisterschaft im Fingerhakeln einen Titel geholt. Sie erzählen, worauf sie wegen ihres Hobbys im Alltag verzichten müssen und warum es beim Hakeln nicht nur um Kraft geht.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden