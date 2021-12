Interview zum Winterdienst: Autofahrer und die Angst vor dem Schneepflug

Plus Wenn Schnee und Eis auf den Straßen im Landkreis Landsberg überhandnehmen, kommt der Winterdienst zum Einsatz und sorgt wieder für befahrbare Straßen. Jürgen Albert, Leiter des Kreisbauhofs, berichtet.

Einige witterungsbedingte Verkehrsunfälle wurden in den vergangenen Wochen bereits von der Polizei im Landkreis Landsberg vermeldet. Schneefälle über Stunden, vereiste Fahrbahnen und Schneeglätte: Herr Albert, sie leiten seit 2013 den Winterdienst des Kreisbauhofs. Wie waren die vergangenen Arbeitstage?