Zehn Jahre "Wir schaffen das": Landrat Thomas Eichinger erinnert sich

Im April 2014 war Thomas Eichinger (CSU) zwar frisch gewählt, aber noch nicht Landrat. Sein Vorgänger Walter Eichner lud ihn dennoch zur offiziellen Eröffnung der Containeranlage für Flüchtlinge auf dem Gelände des Klosters der Dominikanerinnen im Landsberger Osten ein. Der Tag ist Eichinger in Erinnerung geblieben. Es folgte seine Amtseinführung und danach Jahre, in denen die Flüchtlingskrise den politischen Alltag und auch die Arbeit im Landratsamt bestimmte, mit täglichen Sitzungen und der bangen Frage, ob das alles zu schaffen sei.

Mit dem Ausspruch „Wir schaffen das“, den die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in der Bundespressekonferenz am 31. August 2015 im Hinblick auf die Flüchtlingskrise und die zunehmende Aufnahme von Flüchtlingen in Deutschland äußerte, begann die politische Diskussion um eine „neue Willkommenskultur“ und deren Auswirkungen. Damals kamen beinahe Tag für Tag Menschen aus den Krisenregionen der Welt im Landkreis Landsberg an. Aus Syrien, Afghanistan, aus nord- und zentralafrikanischen Staaten sowie vom Balkan. Einige als Kriegsflüchtlinge, andere schlicht in der Hoffnung auf ein besseres Leben.

Bereits 2014 schnellten die Migrationszahlen in Deutschland merklich in die Höhe. Schon zu dieser Zeit war Wohnraummangel ein bedeutendes Thema im Landkreis Landsberg. Im Landratsamt begann die Suche nach Unterkünften und Grundstücken, auf denen Containeranlagen Platz finden sollten. Jene an der Münchener Straße in Landsberg, bei deren Einweihung der heutige Landrat Thomas Eichinger dabei war, war die erste, es folgte weitere, und mit ihnen die Diskussion, ob der jeweilige Standort der richtige ist. Zwischenzeitlich stand auch die Beschlagnahmung von Sporthallen zur Disposition.

Tägliche Gesprächsrunden im Landsberger Landratsamt

Im Gespräch mit unserer Redaktion erinnert sich Thomas Eichinger daran, dass ab Herbst 2014 beinahe täglich Gesprächsrunden im Landratsamt stattfanden, die sich mit dem Thema Flüchtlinge beschäftigten. Es sei um die Verteilung der Frauen, Männer und Kinder gegangen, zudem hätten unter anderem Ehrenamtliche koordiniert und die soziale Betreuung der Menschen sichergestellt werden. Anfangs sei noch das Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung zuständig gewesen, ehe 2015 ein eigenes Sachgebiet geschaffen wurde, das die damals 24-jährige Barbara Rösner. Anfangs hatte das Sachgebiet drei Mitarbeitende, aktuell sind es 47, wie Wolfgang Müller, der Pressesprecher des Landratsamts, sagt. Es sei mittlerweile das zweitgrößte Sachgebiet im Landratsamt.

Wie Thomas Eichinger und Wolfgang Müller sagen, war die Kooperation zwischen dem Landratsamt und der Zivilgesellschaft enorm wichtig. Mit Beginn der Flüchtlingskrise bildete sich schnell in vielen Orten Helferkreisen, mit engagierten Frauen und Männern, die sich teilweise heute noch für Geflüchtete einsetzen. Eine durchaus nicht einfache Arbeit. Als „komplex“ bezeichnet der Landrat den Prozess der Integration. Die Bereitschaft dazu sei nicht immer von beiden Seiten da.

Eine zweite Flüchtlingswelle setzt mit dem Ukraine-Krieg ein

Seit 2013 sind mindestens 6000 Geflüchtete in den Landkreis Landsberg gekommen. Die Zahl könne nur geschätzt werden, sagt Pressesprecher Wolfgang Müller. Eine zweite Welle erlebte die Region mit dem Beginn des Ukraine-Kriegs, nachdem die Zahl der Flüchtlinge zuvor, auch wegen der Corona-Pandemie, abebbte. Heute bietet der Landkreis rund 1750 Menschen aus der Ukraine ein Dach über dem Kopf an, dazu kommen 1250 Geflüchtete und etwa 350 Fehlbeleger, also Menschen, deren Asylantrag zwar bewilligt ist, die aber keine eigene Wohnung finden.

Untergebracht sind die Frauen, Männer und Kinder in 160 Immobilien, darunter Wohncontainern, Häusern und einzelnen Wohnungen. Allein rund 580 Personen haben in Gebäuden auf dem ehemaligen Fliegerhorst in Penzing eine vorübergehende Heimat gefunden. Derzeit kommen nur wenige Geflüchtete hinzu. Das nächste, etwas größere Kontingent, mit rund 50 Personen, soll dem Landkreis Anfang Oktober zugeteilt werden, wie Wolfgang Müller sagt.

Das Thema Flüchtlinge wird Landrat Thomas Eichinger also weiter beschäftigen. Politisch hat ihn dabei besonders frustriert, dass Angela Merkel mit ihrem Satz „Wir schaffen das“, den damaligen CSU-Chef Horst Seehofer gegen eine Wand laufen ließ. Dessen Forderung nach einer Obergrenze für den Flüchtlingszuzug erteilte sie eine Absage und im politischen Berlin, aber auch in den Landratsämtern, Städten und Gemeinden sei einfach weitergemacht worden. „Die CSU konnte sich nicht durchsetzen, das war deprimierend.“ Heute sei die Seehofer-Position mehrheitsfähig.