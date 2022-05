Landsberg

vor 35 Min.

Die Tattoo-Szene trifft sich in Landsberg

Plus Wer möchte, kann sich bei der Tattoo-Convention im Landsberger Sportzentrum tätowieren und inspirieren lassen. Künstlerinnen und Künstler berichten von Problemen, Trends und ihren eigenen Vorlieben.

Von Paulina Reicheneder

Für Liebhaber der Körperkunst gab es am Wochenende auf der Tattoo-Convention in Landsberg so einiges zu sehen. In der Eissporthalle waren 50 verschiedene Studios vertreten. Auch Gastätowierer aus Spanien, Italien und Ungarn zeigten ihr Können. Besucherinnen und Besucher hatten die Möglichkeit, sich etwas von der Tätowiererin oder dem Tätowierer ihrer Wahl stechen zu lassen. Das Angebot wurde auch reichlich genutzt. Was im Trend liegt und mit welchem Problem die Künstlerinnen und Künstler gerade zu kämpfen haben.

