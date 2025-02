So soll es zum Messerangriff in Kaufering gekommen sein

Der Streit, der im April 2024 in Kaufering in einem Messerangriff mit zwei Verletzten eskalierte, bahnte sich womöglich schon in den Tagen zuvor an. So beschrieben es die beiden angeklagten Brüder am dritten Verhandlungstag am Amtsgericht Augsburg. Dem heute 21-Jährigen wird gefährliche Körperverletzung in zwei Fällen vorgeworfen, seinem 29-jährigen Bruder die Beihilfe zur gefährlichen Körperverletzung. Laut ihrer Beschreibung ging die ursprüngliche Aggression nicht von ihnen aus.

In der am ersten Verhandlungstag verlesenen Anklageschrift der Staatsanwaltschaft hieß es, dass die Messerattacke mit einem Streitgespräch zwischen den Brüdern und zwei ihnen bekannten Männern begonnen habe. Ein Auslöser sei gewesen, dass einer der Beteiligten ein Verhältnis mit der Ex-Freundin des jüngeren Angeklagten hatte. Der damals 20-Jährige soll ein Messer gezückt und den Männern in den Brust- beziehungsweise Bauchbereich gestoßen haben. Einer der Männer musste infolge der Stichverletzung im Krankenhaus notoperiert werden. In der Beschreibung der Brüder klingt der Vorfall ganz anders.

Der angeklagte Kauferinger sagt, der Geschädigte habe ihn im Vorfeld bedroht

Wenige Tage vor dem Messerangriff soll der jüngere Bruder von dem Geschädigten bedroht worden sein. Sein Verteidiger verlas vor Gericht seine Erklärung. „Als er draußen unterwegs war, hielt ein Auto mit mehreren Personen an. Er dachte, er wird angegriffen und rannte weg, die Personen liefen ihm hinterher und riefen ihm Bedrohungen zu“, so der Verteidiger. Der Angeklagte habe sich nur knapp in seine Wohnung retten können. Er soll danach den Entschluss gefasst haben, seine Angreifer zu konfrontieren und mit Bedrohungen einzuschüchtern. Er habe jedoch auch mit einer körperlichen Auseinandersetzung gerechnet. „Dem Angeklagten kam es gedanklich nicht in Betracht, jemanden tödlich zu verletzen“, so der Verteidiger. Ab jenem Tag soll der Angeklagte stets ein Messer und ein Pfefferspray zur Verteidigung dabeigehabt haben.

In der Nacht des zentralen Angriffs erkannte der jüngere Angeklagte, der mit seinem Bruder und zwei Freunden unterwegs war, das vorbeifahrende Auto, aus dem seine Angreifer wenige Tage zuvor gestiegen sein sollen. Mit der Hupe bedeuteten sie dem ihnen bekannten Fahrer, er solle anhalten. Der damals 20-Jährige übergab seinem Bruder ein Pfefferspray, für den Fall, dass sie angegriffen werden. In der Erklärung heißt es weiter, dass der jüngere Bruder den Autofahrer zu einem Gespräch wegen der oben genannten Verfolgung aufforderte. Während der Interaktion soll der Fahrer mehrmals telefoniert und Nachrichten geschrieben haben. „Er hat am Telefon um Unterstützung gebeten und gesagt, er brauche Männer“, verlas der Verteidiger.

Messerangriff in Kaufering: Brüderpaar wurde laut eigener Aussage zuerst geschlagen

Im Gespräch zwischen den drei Männern soll sich dann herausgestellt haben, dass der Fahrer den Angeklagten zuvor angegriffen habe, da er selbst wiederum dachte, dass er ihm schaden will. Grund sei, dass er einem Bekannten der Angeklagten zuvor die Nase gebrochen hatte und mit Rache gerechnet habe – wie der jüngere Brüder erklärte, habe er mit diesem Mann jedoch nicht viel zu tun, es sei also ein Missverständnis gewesen. „Das Gespräch hatte bis dahin einen versöhnlichen Verlauf und der Angeklagte war erleichtert, dass es zu keiner körperlichen Auseinandersetzung kam“, so der Verteidiger. Er betonte zusätzlich, dass bis zu diesem Punkt die beiden Brüder dem Mann überlegen waren, sich dies aber nicht für einen Angriff zunutze gemacht hatten.

Dann soll die Stimmung ganz plötzlich umgeschlagen haben. Mindestens fünf Männer tauchten auf – wohl die zuvor telefonisch kontaktierte Unterstützung. „Der Fahrer sagte, dass das seine Gegend sei. Die sechs Männer bauten sich bedrohlich vor den Angeklagten auf“, hieß es in der Erklärung des Angeklagten. „Er hörte, wie sein Bruder geschlagen wurde, kurz danach schlugen mindestens zwei Männer auf ihn selbst ein“, las der Verteidiger vor.

Sechs Männer sollen auf die beiden Brüder eingeschlagen haben

Der damals 20-Jährige habe mit dem linken Arm seinen Kopf geschützt und mit der rechten Hand in seine Jackentasche nach dem Messer gegriffen. Damit stach er zweimal nach vorn, ohne zu wissen, wen genau er dabei trifft. „Dem Angeklagten war klar, dass er die Männer im Torso trifft, gewollt war es nicht. Aus seiner Schutzhaltung heraus war das die einzige Möglichkeit. Er war sich nicht sicher, ob er jemanden getroffen hatte oder seine Stiche womöglich abgewehrt wurden“, sagte der Verteidiger. Einer der sechs Männer soll dann gerufen haben: „Er hat ein Messer“, woraufhin alle weggelaufen seien.

Das Messer, an dem laut Angeklagtem kein Blut zu sehen war, schmiss er auf der Fahrt aus dem Fenster. „Direkt danach im Auto hatte ich eine Panikattacke. Ich war nur froh, aus der Situation raus zu sein“, sagte der 21-Jährige vor Gericht. Er sei nicht davon ausgegangen, dass er tatsächlich jemanden mit dem Messer erwischt hatte, da der den Geschädigten nach dem Vorfall scheinbar unversehrt gesehen hatte und erst etwa eine Woche danach verhaftet wurde.

Die Erklärung seines 29-jährigen Bruders schilderte den Vorgang ebenso. Im Laufe der weiteren Verhandlung sollen Zeugen aussagen, um den tatsächlichen Tathergang zu klären. Für den Prozess sind noch fünf Verhandlungstage angesetzt. Neben dem Messerangriff werden den Brüdern noch weitere Taten vorgeworfen. Die Hauptverhandlung wird am Donnerstag, 20. Februar, fortgesetzt.