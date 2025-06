Frau verliert Kontrolle über ihr Auto und verletzt sich

Am Sonntag, kurz nach 19 Uhr, befuhr eine 20-Jährige aus dem östlichen Landkreis Landsberg mit ihrem Auto die Kreisstraße LL7 von Eresing in Richtung Schwabhausen. Auf Höhe Machelberg, kurz vor der Bahnüberführung, verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, meldet die Polizei. Der Wagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam schließlich in der angrenzenden Böschung zum Stehen. Bei dem Unfall erlitt die junge Frau leichte Verletzungen.

Das Fahrzeug war laut Polizeibericht nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 11.000 Euro. (AZ)