Mitarbeiter von Hirschvogel in Denklingen spenden Blut

In den Werken der Firma Hirschvogel in Denklingen und Schongau fanden kürzlich wieder Blutspende- und Typisierungsaktionen statt – organisiert vom Gesundheitsmanagement und Betriebsrat der Firma Hirschvogel in Zusammenarbeit mit dem Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes, den Kreisverbänden Landsberg am Lech und Weilheim Schongau und der Stiftung AKB (Aktion Knochenmarkspende Bayern). Wie auch schon im März des vergangenen Jahres kann sich die Resonanz sehen lassen. An den beiden Standorten sind über 220 Mitarbeitende dem Aufruf zur Blutspende gefolgt, 32 kamen zum ersten Mal. Erfreuliche 192 haben dann tatsächlich einen halben Liter ihres kostbaren Blutes abgegeben, um Patientinnen und Patienten oder Unfallopfern, die dringend auf eine Blutübertragung angewiesen sind, helfen zu können.

Die Firma Hirschvogel finanziert die Registrierung als Stammzellenspender

23 dieser Hirschvogel-Mitarbeitenden haben die Möglichkeit genutzt, sich gleich bei der Blutspende als Stammzellspender zu registrieren. Dafür wurde ihnen lediglich ein zusätzliches Röhrchen Blut abgenommen, aus dem die Gewebemerkmale für die Speicherung in der Stammzellspenderdatei der Stiftung AKB analysiert werden. Alle Spenderinnen und Spender der AKB-Datei sind im weltweiten Spenderregister für Patientinnen und Patienten verfügbar. Bei den kombinierten Blutspende-/Typisierungsaktionen der Firma Hirschvogel konnte die Stiftung AKB mittlerweile knapp 100 neue potenzielle Lebensretterinnen und -retter für Leukämiepatienten gewinnen. Jede einzelne Neuregistrierung kostet 35 Euro, was die Stiftung AKB überwiegend aus Spenden finanzieren muss. Vor diesem Hintergrund haben die Werkleiter von Denklingen und Schongau entschieden, einen Großteil der Registrierungskosten zu finanzieren. Die Stiftung AKB freut sich über eine Spende in Höhe von 2000 EUR von der Hirschvogel Umformtechnik in Denklingen und über 1000 EUR von der Hirschvogel Komponenten in Schongau.

Das Beispiel der Mitarbeiterin Janina Fridgen, die in der Vertriebsabteilung von Hirschvogel tätig ist, zeigt, dass sie die Registrierung lohnen kann. Sie hatte sich bereits während ihrer Berufsschulzeit typisieren lassen und wurde letztes Jahr im Februar für die Voruntersuchung und die Stammzellspende von ihrer Firma freigestellt. Hirschvogel und AKB möchten die Kooperation fortführen. Die nächsten Aktionen sind bereits geplant, unter anderem mit den Auszubildenden des Unternehmens. (AZ)