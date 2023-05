Mittenwald

06:00 Uhr

Fingerhakler aus Pflugdorf-Stadl treten bei Deutscher Meisterschaft an

62. Deutsche Meisterschaft im Fingerhakeln in Mittenwald mit rechts am Kampftisch: Christoph Erdt (Pflugdorf-Stadl).

Plus Zwei Vizemeister kommen vom Fingerhaklerverein Pflugdorf-Stadl. Andreas Sturm und Wolfgang Arnold schaffen es in ihren Klassen jeweils aufs Treppchen.

Bei den 62. Deutschen Meisterschaften im Fingerhakeln waren acht Hakler aus Pflugdorf-Stadl nach Mittenwald gereist. Insgesamt waren 150 Teilnehmer aus acht Gauen gekommen, um die jeweiligen Meister in den verschiedenen Alters- und Gewichtsklassen zu ermitteln.

Nach längerer Pause erstmals wieder angetreten war Benedikt Zimmermann in der Jugendklasse (17-18 Jahre) und erreichte dort den 16. Platz. Jacob Baur, in der gleichen Altersklasse, verlor zunächst seinen ersten Kampf. Dann aber kam er immer besser in den Wettkampf und errang am Ende einen guten neunten Platz. In der Juniorenklasse (19-21 Jahre) musste Johannes Zimmermann gegen eine Konkurrenz von 21 Fingerhaklern kämpfen und erreichte dabei den 12. Platz.

