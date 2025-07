Viele junge Menschen im Landkreis Landsberg benötigen Hilfe

Verliert eine ganze Generation Zufriedenheit und Zuversicht? Laut der jüngst veröffentlichten Studie „Jugend in Deutschland“ blickt die junge Generation so pessimistisch wie nie in die Zukunft. Besser wird es nicht mehr, eher schlechter, ist die Meinung angesichts der unsicheren Weltlage mit ihren militärischen Konflikten, dem unaufhaltsam scheinenden Klimawandel und der wirtschaftlichen Negativprognose.

