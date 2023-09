Landsberger Stelzer begeistern auf italienischem Festival

Die Stelzer aus Landsberg und Venedig wirken beim 'A Piedro Libre Festival' in Mogliano mit. Am Samstag proben sie im Landkreis.

Zum 18. Mal fand das „A Piedre Libero Festival“ im italienischen Mogliano statt. Dabei kommen eine Vielzahl von Künstlern und Künstlerinnen sowie Künstlergruppen zusammen. Initiatorin und Leiterin Laura Boato hatte zu dem mehrtägigen Festival eingeladen und auch die Stelzer aus Landsberg sind der Einladung mit vier Mitwirkenden aus Deutschland gefolgt.

Neben Tanzvorführungen konnten die Besucher auch Figurentheater, Tanz-Workshops, eine Diskussionsreihe zur freien Tanz- und Theaterarbeit sowie ein Programm der Stelzer erleben. Da Venedig nur etwa 20 Minuten mit dem Zug entfernt liegt, konnten auch vier Stelzer aus dem italienischen Ensemble an der Inszenierung mitwirken, teilen die Stelzer in einer Pressemeldung mit. Für diese besondere Produktion wurde eine Kombination bereits vorhandener Kostüme entwickelt und vor Ort geprobt.

Die Landsberger Stelzer haben an einem Festival im italienischen Mogliano teilgenommen. Foto: Luca Giabardo

Wolfgang Hauck, Leiter der Stelzer, freute sich über die gemeinsame Aktion. Die Stelzer werden ihre Zusammenarbeit fortsetzen, da Laura Boato auch als Choreografin am Centro Teatrale Di Ricerca (CTR) tätig ist, mit dem die Stelzer seit einem Jahr kooperieren. Das Theaterlager befindet sich im CTR, einem ehemaligen Klostergebäude auf der Guidecca. Die nächsten Auftritte sind bereits geplant: In Zusammenarbeit mit einer italienischen Regisseurin Elena Griggio wird ein Umzug zu Dantes Inferno erarbeitet, um in der Lagunenstadt präsentiert.

Auch im Landkreis Landsberg bietet sich die Gelegenheit, die Stelzer zu sehen, denn das italienische Ensemble kommt nach Schwabhausen, um eine italienische Version von Romeo und Julia in einzustudieren. Die öffentliche Generalprobe findet am Sonntag, 1. Oktober, um 18.30 Uhr auf dem Anwesen von Unser Theater in Schwabhausen statt. Weitere Vorstellungen sind dann in Venedig geplant. (AZ)

Lesen Sie dazu auch