Bei Moorenweis brennt eine Scheune nieder

Am Freitagnachmittag ist in Moorenweis, im Ortsteil Brandenberg, aus noch unbekannter Ursache eine Scheune in Brand geraten. Der dürfte nach ersten Schätzungen der Polizei unteren sechsstelligen Bereich liegen.

Wie die Polizei mitteilt, wurde der Rettungsleitstelle gegen 15.35 Uhr die in Brand geratene Scheune mitgeteilt. Zur Löschung des Feuers, das inzwischen bis in den Dachstuhl des Gebäudes vorgedrungen war, wurde ein Großaufgebot der im Landkreis Fürstenfeldbruck ansässigen Feuerwehren eingesetzt. Vier Personen, im Alter zwischen 22 und 77 Jahren, erlitten eine Rauchgasintoxikation und wurden zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Am Samstag, in den frühen Morgenstunden, musste die Feuerwehr erneut löschen, da nochmals Feuer im Dachstuhl ausgebrochen war. Aktuell gibt es laut Polizei keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. (AZ)