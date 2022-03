Hoher Sachschaden nach Brand in Vereinsheim in Moorenweis

Beim Brand eines Vereinsheims in Moorenweis entsteht hoher Sachschaden. Was die Ursache für das Feuer ist.

Am Freitag in den frühen Morgenstunden ist in einem Vereinsheim in Moorenweis im Kreis Fürstenfeldbruck ein Feuer ausgebrochen. Laut Polizei entstand hoher Sachschaden.

Nach Angaben der Polizei meldete ein Zeuge gegen 2.45 Uhr, dass aus dem Tennisheim Flammen und Rauch dringen. Die alarmierten Kräfte der Feuerwehr konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 100.000 Euro.

Technischer Defekt ist wohl Brandursache

Ermittler der Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck nahmen den Brandort im Laufe des Freitags in Augenschein. Es wird derzeit von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen. (lt)

