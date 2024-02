In Moorenweis tobt am Sonntag der Fasching

Am Sonntag ist Moorenweis wieder das Ziel von Faschingsfreunden auch aus dem Landkreis Landsberg. An die 1000 Teilnehmer sind für den Umzug angemeldet.

Auch Faschingswagen aus dem Landkreis Landsberg werden beim Faschingsumzug in Moorenweis wieder gut vertreten sein. Los geht die Gaudi, die der TSV Moorenweis organisiert, am Sonntag, 11. Februar, um 14 Uhr, Aufstellung ist ab 13 Uhr in der Römer- und Erlenstraße. Mit Faschingsmusik, Getränken und Snacks können sich unterdessen die Zuschauer schon einmal in Stimmung bringen. An den Ständen treten verschiedene Bands, Kapellen und Tanzgruppen auf.

Da sich an die 1000 Teilnehmer angemeldet haben, wird die Zugstrecke heuer etwas verlängert. Der Faschingsumzug wird an der Gemeinde und Schule vorbeigeleitet und er führt an der Eismerszeller Abzweigung weiter zur Kirche, wo es auf den bekannten Routen weitergeht, so der Leiter des Faschingsausschusses, Christoph Knoller vom TSV.

Der Gaudiwurm endet an der TSV-Turnhalle, wo sich dann eine Party anschließt. Für die Stimmung sorgt DJ Mike aus Utting, für das leibliche Wohl die Wirtin vom Sportheim mit ihrem Team. (ar)

