Marcel Schrötter startet in seine zweite Saison in der Supersport-WM

Bei seiner Premiere in der Supersport-Weltmeisterschaft belegte Motorradprofi Marcel Schrötter gleich den dritten Gesamtplatz. Jetzt steht der Pflugdorfer vor seiner zweiten Saison.

Am letzten Wochenende im Februar startet wieder die Weltmeisterschaft der Supersport-Klasse. Für den Motorradprofi Marcel Schrötter aus Pflugdorf ist es seine zweite Saison. Gleich bei seiner Premiere belegte der LT-Sportler des Jahres 2023 den hervorragenden dritten Platz. In der neuen Saison will er dieses Ergebnis noch toppen. In Australien, genau gesagt auf Phillip Island wird der erste Lauf zur Supersport-WM ausgetragen. Schrötter ist mit seinem Team MV Agusta Reparto Corse bereits vor Ort, denn vor dem Rennen steht noch ein letzter Test an, der helfen soll, den Grundstein für eine erfolgreiche Saison zu legen.

Zwar lief der erste Teil dieses Tests nicht ganz nach Wunsch, der zweite allerdings zeigte, dass Schrötter und sein Team auf dem richtigen Weg sind. In der kombinierten Zeitenliste des Tests belegte Schrötter den achten Platz. "Mein Fazit ist also, dass der Nachmittag gut war, aber generell hätte ich mir gewünscht, von Anfang an etwas leichter und schneller vorne dabei zu sein."

Diesmal findet nur ein Rennen in Übersee statt

„Ich bin superglücklich, dass die Saison jetzt richtig losgeht. Außerdem liebe ich es, in Australien zu sein. Leider ist dieses Rennen das einzige in Übersee in diesem Jahr“, so der 31-Jährige. Hier die weiteren Termine der Supersport-WM: 22.-24. März Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien; 19.-21. April TT Circuit Assen, Niederlande; 14. - 16. Juni Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien; 12. - 14. Juli Donington Park, Großbritannien; 19. - 21. Juli Autodrom Most, Tschechien; 9. - 11. August Autódromo Internacionale do Algarve, Portugal; 23. - 25. August Balaton Park Circuit, Ungarn; 6. - 8. September Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich; 20. - 22. September Cremona Circuit, Italien; 27. - 29. September MotorLand Aragón, Spanien; 18. - 20. Oktober Circuito de Jerez, Spanien. (AZ)