Mountainbike und E-Scooter an Bahnhöfen gestohlen – Polizei sucht nach Zeugen

Die Polizeiinspektion berichtet von zwei Diebstählen an Bahnhöfen im Einsatzgebiet. Zwischen Dienstag, 7. Oktober, 18 Uhr und Donnerstag, 9. Oktober, 17 Uhr wurde in Geltendorf am Bahnhof der E-Scooter einer 17-Jährigen aus Eresing entwendet. Der Elektroroller war mit einem Schloss gesichert. Der Entwendungsschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Am Kauferinger Bahnhof wurde am Donnerstag, 9. Oktober, im Laufe des Tages das Fahrrad eines 46-Jährigen aus Kaufering entwendet. Es handelt sich bei dem Fahrrad um ein Mountainbike der Marke Focus in der Farbe schwarz. Der Entwendungsschaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Diebstahls. Zeugen werden gebeten, sich unter 08191 9320 zu melden. (AZ)