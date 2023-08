München

12:00 Uhr

Ehrung für Meisterschüler aus dem Landkreis Landsberg

An den Meisterschulen am Ostbahnhof in München findet die Abschlussfeier statt. Acht Männer aus dem Kreis Landsberg sind dabei.

Bei der Abschlussfeier der Meisterschulen am Ostbahnhof in München wurden die Absolventinnen und Absolventen des Schuljahres 2022/2023 geehrt. Insgesamt haben 338 Schülerinnen und Schüler ihre Meisterprüfung erfolgreich abgeschlossen, darunter auch acht junge Männer aus dem Landkreis Landsberg. Die Meisterprüfungen wurden in den Gewerken Elektrotechnik, Friseurhandwerk, Feinwerkmechanik, Informationstechnik, Installations- und Heizungsbau, Landmaschinenmechanik, Metallbau und Zahntechnik abgenommen. Im Rahmen der Abschlussfeier wurden die Klassen- und Jahrgangsbesten für ihre Leistungen geehrt. Schulleiter Oberstudiendirektor Georg Junior gratulierte den frisch gebackenen Meisterinnen und Meistern. Im Laufe seiner Ansprache zitierte er Schülerbeiträge aus einer Umfrage, bei der es viele positive Rückmeldungen zum Kollegium und zur Schule als Ganzes gegeben habe. In ihrer Rede würdigte die zweite Bürgermeisterin von München, Katrin Habenschaden, die Meisterschüler für ihre beeindruckende fachliche und persönliche Entwicklung im vergangenen Jahr. Sie betonte, dass die Absolventen stolz sein dürfen auf ihren Mut, ihre Neugier, ihr Durchhaltevermögen und ihre intellektuelle sowie handwerkliche Leistung, die sie zum Meistertitel geführt haben. Ein besonderer Dank galt dem scheidenden Schulleiter Georg Junior, der 21 Jahre in leitender Position an Münchner Schulen tätig war, davon zuletzt 13 Jahre als Schulleiter und Geschäftsleiter des Zweckverbandes der Meisterschulen am Ostbahnhof. Weltweit hohes Ansehen des Meistertitels Carola Greiner-Bezdeka, Vizepräsidentin der Handwerkskammer von München und Oberbayern, gratulierte ebenso den Schülerinnen und Schülern zur erfolgreichen Meisterprüfung und betonte das weltweit hohe Ansehen des Meistertitels. „Dieser ist ein Garant für die Qualität, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit von Produkten und Dienstleistungen des Handwerks, schafft Vertrauen beim Verbraucher und ist unverzichtbar für eine fundierte und zukunftsorientierte Berufsausbildung.“ Die Absolventen spielen ihrer Ansicht nach eine entscheidende Rolle bei der Gewinnung dringend benötigter Nachwuchskräfte für das Handwerk und seien Vorbilder für Jugendliche, denen sie ihre eigene Begeisterung für den Beruf weitergeben können. Und das sind die Meisterschüler aus dem Landkreis Landsberg: Johannes Baader aus Kaltenberg (Installateur und Heizungsbauer), Benedikt Brenner aus Entraching (Land- und Baumaschinen-Mechatronik), Nathanael Ehrlich aus Reichling (Feinwerktechnik), Robin Fahs aus Dießen (Installateur und Heizungsbauer), Philipp Geiger aus Walleshausen (Feinwerktechnik), Johannes Klas aus Thaining (Installateur und Heizungsbauer), Martin Kesner aus Landsberg (Elektrotechnik) und Stephan Mittl aus Landsberg (Zahntechnik). (AZ) Lesen Sie dazu auch Landsberg Plus Das Handwerk im Kreis Landsberg spricht seinen Nachwuchs frei

