Vroni Döring aus Landsberg erhält den Bayerischen Verfassungsorden

Landtagspräsidentin Ilse Aigner hat im Maximilianeum 42 Persönlichkeiten mit dem Bayerischen Verfassungsorden ausgezeichnet. Mit dem Orden würdigt der Bayerische Landtag Bürgerinnen und Bürger, die sich in besonderer Weise um die Verwirklichung der Grundsätze der Bayerischen Verfassung verdient gemacht haben. Darunter unter anderem Vroni Döring aus Landsberg.

Die ehemalige Krankenschwester erhält den Bayerischen Verfassungsorden für ihr mehr als 60 Jahre andauerndes ehrenamtliches Engagement, insbesondere für das Bayerische Rote Kreuz. Erst vor Kurzem hatte Vroni Döring das Ehrenzeichen der Wohlfahrts- und Sozialarbeit in Silber erhalten. Das im Mai 2023 eröffnete Sozialzentrum des Roten Kreuzes in Landsberg trägt den Namen der 88-Jährigen.

Bei einem Erste-Hilfe-Kurs fing Vroni Döring Feuer für die Sozialarbeit

In ihrer Jugend fing Vroni Döring bei einem Erste-Hilfe-Kurs Feuer, absolvierte die Ausbildung zur Krankenschwester und arbeitete danach auf Entbindungsstationen, zuerst im alten Krankenhaus an der Lechstraße, später im neuen Klinikum. 45 Jahre leitete sie zudem den Seniorenclub des BRK, leistete in der Caritas viele Nachtdienste – nach ihrem Arbeitstag – und unterstützte vielfach Freunde bei der Pflege ihrer Angehörigen. Döring ist auch bei der Landsberger Tafel im Einsatz.

Landtagspräsidentin Ilse Aigner unterstrich in ihrer Rede: „Wir bauen denjenigen Menschen hier im Hohen Haus – im Herzen der Demokratie in Bayern – die große Bühne, die sich über Jahre beruflich und vor allem ehrenamtlich um das Füreinander, das Miteinander in unserem Land verdient machen, um Nächstenliebe und um Fernsten-Liebe. Das sind Menschen, die unser Land, unser Leben, unsere Welt ein Stück besser machen. Heute ehren wir sie mit unserer höchsten Auszeichnung. Wir sind dankbar. Und wir sind stolz – auf Sie!“

Unter den neuen Ordensträgerinnen und Ordensträgern finden sich auch heuer bekannte Persönlichkeiten wie die Schauspielerin Senta Berger-Verhoeven, die Kabarettistin Eva Karl-Faltermeier, der Volkssänger und Kabarettist Jürgen Kirner, die Schauspielerin Michaela May, die Sprinterin Gina Lückenkemper und Prof. Dr. Dr. habil. Godehard Ruppert.