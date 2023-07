Manfred Deiler aus Landsberg erhält die Bezirksmedaille

Manfred Deiler ist Präsident der Europäischen Holocaustgedenkstätte Stiftung. Für sein Engagement wird er jetzt geehrt.

Als Zeichen seiner Anerkennung verleiht der Bezirk Oberbayern an Menschen, die sich in besonderer Weise ehrenamtlich in Oberbayern verdient gemacht haben, die Bezirksmedaille. Zu den Geehrten zählt heuer auch Manfred Deiler aus Landsberg. Er ist Präsident der Europäischen Holocaustgedenkstätte Stiftung.

„Als Bezirk Oberbayern wollen wir in der Gesellschaft ein Zeichen dafür setzen, wie wichtig das ehrenamtliche Engagement jeder einzelnen Person ist“, sagte Bezirkstagspräsident Josef Mederer bei der Verleihung der Bezirksmedaillen im Sitzungssaal des Oberbayerischen Bezirkstags in München, bei der Manfred Deiler von seiner Frau Helga vertreten wurde. Er sei ein Mensch, der vor Begeisterung brennt und seine Kraft der Allgemeinheit widmet, so Mederer. Deiler trage in herausragender Weise zur Erinnerungskultur in Stadt und Landkreis Landsberg bei und habe diese international weitergetragen.

Lob für das umfassende Archiv der Stiftung

Gemeinsam mit dem Verein sei es Deiler gelungen, die letzten erhaltenen Baracken eines KZ-Außenlagers zu konservieren und diese auf dem Gelände des ehemaligen KZ-Außenlagers (Kaufering VII) für die kommenden Generationen zu bewahren. Darüber hinaus besitze die Stiftung ein umfassendes Archiv über den KZ-Außenlagerkomplex Kaufering, der Fotos, Dokumente und Zeitzeugenberichte beinhaltet. Seit vier Jahrzehnten leiste der Verein die Pflege der Anlagen und die Führungen ehrenamtlich. Seit 2009 ist Manfred Deiler Präsident der Europäische Holocaustgedenkstätte Stiftung.

Helga Deiler (links) nahm die Auszeichnung für ihren Ehemann Manfred aus den Händen von Bezirkstagspräsident Josef Mederer entgegen. Foto: Wolfgang Englmaier

Herausragend sei Deilers Arbeit als Multiplikator. "Er gibt sein fundiertes Wissen nicht nur bei Führungen weiter, sondern auch bei einer Vielzahl von Publikationen", sagte der Bezirkstagspräsident. Manfred Deiler sei auch ein Vorbild in Sachen Hartnäckigkeit: "Er gibt nicht auf, wenn eines seiner Vorhaben auf Widerstände stößt. Im Gegenteil, für sein Anliegen wird er zum Kämpfer", so Mederer. Dies sehe man daran, dass er mit seinem Verein dem Ziel, im KZ-Außenlager Kaufering VII einen „Gedenk-, Lern- und Informationsort“ zu schaffen, immer näher kommt. (AZ)