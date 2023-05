Prinzessinnenkleid und viele Gäste: Ludwig Prinz von Bayern heiratet in München

Märchenhochzeit in München: Ludwig Prinz von Bayern heiratet am Samstag Sophie-Alexandra Evekink. Unter den Gästen ist viel Prominenz.

Bereits um acht Uhr haben sich am Samstagmorgen erste Schaulustige auf dem Odeonsplatz in München versammelt – um eine gute Sicht auf die Geschehnisse in den folgenden Stunden zu haben. Ludwig Prinz von Bayern heiratet an dem Vormittag in der Theatinerkirche und auf dem Odeonsplatz davor werden die Gäste und das Brautpaar feierlich empfangen und musikalisch begleitet. Den Anfang machte der Bräutigam Ludwig selbst, ihm folgten Familie, internationale Gäste und Politker. Ganz zum Ende des Einzuges wurde seine zukünftige Frau Sophie-Alexandra Evekink von Kardinal Reinhard Marx vor der Kirche empfangen.

Hochzeit in München: Hunderte Schaulustige warten vor der Kirche

Während an der kirchlichen Trauung rund 700 Gäste teilnahmen, warteten noch mal ein paar Hundert Interessierte an den Absperrungen von der Kirche, um einen Blick auf die bekannten oder nicht so bekannten Gäste zu werfen. Allen voran auf die Mitglieder der Familie Wittelsbach. Unter anderem waren Ludwigs Eltern, Luitpold Prinz von Bayern und seine Kathrin Beatrix Wiegand, unter denjenigen, die vor den Toren aufliefen. "Da ist der Vater", flüsterte eine Zuschauerin ihrer Stehnachbarin zu. Alle würde sie aber nicht erkennen. "Wer ist das jetzt?" Erkannt wurden unter anderem noch Leopold Prinz von Bayern und seine Frau Ursula.

Braut Sophie-Alexandra Evekink vor ihrer Hochzeit am Odeonsplatz. Foto: Karl-Josef Hildenbrand

Auch Politiker blieben dem Fest nicht fern. Während sich Hubert Aiwanger bei den Abordnungen der bayerischen Gebirgsschützen und Trachtenvereine bedankte und in den weniger beobachteten Kircheneingang geleitet wurde, kam aus dem Zuschauerraum lauter Applaus, als Markus Söder ankam. Söder, Arm in Arm mit seiner Ehefrau Karin, ließ sich Zeit, an der Presse vorbeizugehen. Hinter ihm fast versteckt ging Joachim Hermann. Ebenfalls als Gast kam Markus Blume, Bayerns Minister für Wissenschaft und Kunst.

Ludwig Prinz von Bayern heiratet: Braut trägt Prinzessinnenkleid

Feierlich angestimmt wurde von der Blaskapelle noch einmal, als das große Tor der Theatinerkirche aufging und Kardinal Reinhard Marx auf den Platz trat, um die Braut zu empfangen. Sophie-Alexandra Evekink wurde von ihrem Vater in die Kirche geführt. Ganz in Weiß, in einem Kleid im Prinzessinnenschnitt und Tüllrock, bückte sie sich zu den Blumenmädchen hinunter, die ihren meterlangen Schleiher beim Einzug in die Kirche tragen.

Hier wird im Laufe des Tages weiter berichtet.

Lesen Sie dazu auch