Viele Stars beim Tollwood-Sommerfestival 2023 in München

Für die Musik-Arena des Tollwood stehen Dutzende Konzerte von nationalen und internationalen Stars fest. Einige Konzerte sind schon ausverkauft.

Bald ist wieder Tollwood-Zeit in München. Das Kultur- und Umweltfestival findet im Sommer für rund vier Wochen im Olympiapark Süd statt. Dann werden sich auch wieder viele Menschen aus dem Landkreis Landsberg aufmachen, um das kulturelle Angebot des Festivals zu genießen.

Mittlerweile steht auch das Line-up für das Tollwood-Sommerfestival fest. Heuer gestaltet es sich besonders vielfältig, versprechen die Veranstalter. Vom Freitag, 16. Juni, bis Sonntag, 16. Juli, bringen nationale wie internationale Acts die Musikarena zum Tanzen und Beben. Mit dabei sind bekannte Bands und Newcomer: Von TikTok-Sensation Ayliva über Fury in the Slaughterhouse, Nico Santos, Santiano und Silbermond hin zu Jan Delay, Danger Dan und Adel Tawil – damit kommen laut den Veranstaltern alle Geschmäcker auf ihre Kosten.

Tollwood-Sommerfestival in München: Einige Konzerte sind schon ausverkauft

Hip-Hop mit den Fantastischen Vier in der Tollwood-Musik-Arena? In diesem Sommer nicht nur bei einem, sondern gleich bei zwei Konzerten. Da die Nachfrage für den Termin am 25. Juni laut Pressemitteilung so groß war, hat Tollwood ein Zusatzkonzert am 11. Juli möglich gemacht. Bereits ausverkauft sind die Konzerte der Italo-Schlager-Combo Roy Bianco & die Abbrunzati Boys, der Sportfreunde Stiller, die zum ersten Mal in der Musik-Arena auftreten, sowie der Abschlussabend mit den Tollwood-Urgesteinen: Schmidbauer & Kälberer laden ein und bringen Hannes Ringlstetter mit auf die Bühne. Die legendären Konzertabende der beiden Vollblutmusiker gehören zum festen Bestandteil des Tollwood-Musikprogramms.

Die neueste Erweiterung des Line-ups sind SDP und die Indie-Pop-Band Provinz. Das Duo aus Berlin-Spandau, das sich musikalisch zwischen Pop, Rock, Dance und Hip-Hop bewegt, hat im vergangenen Sommer die Musik-Arena gerockt. Nach dem ausverkauften Konzert 2022 kommen Dag-Alexis Kopplin und Vincent Stein mit ihrer Musik, die sie selbst als "irgendwie Pop" bezeichnen, zum Auftakt des Tollwood-Sommerfestivals auch 2023 wieder: am 16. Juni. Zum ersten Mal kommt Provinz in die Musik-Arena (18. Juni). Die Ravensburger Band ist bekannt für handgemachte Instrumentierungen, Coming-of-Age-Thematiken, unpoliert direkte Texte und den fieberhaft dahingeschmetterten Gesang von Frontmann Vincent Waizenegger.

Metal, Brassband und Philharmoniker: So vielseitig ist das Tollwood

Ein Abend für Fans des Mittelalters, von hartem Rock und Metal wird der 1. Juli: Tollwood lädt zum Metfest 2023 mit Feuerschwanz, Fiddler‘s Green, Warkings und Grailknights.

Lesen Sie dazu auch

Auch internationale Stars sind fester Bestandteil der Musik-Arena. So kommen dieses Jahr neben SKA-P, The Lumineers und Beth Hart auch der "Tiger" Tom Jones, Blues-Gitarrist Joe Bonamassa und Bonnie Tyler auf Tollwood – sie bringt Chris Norman für ein Doppelkonzert der beiden Legenden mit. Mit Brass-Sound fetzt LaBrassBanda auf der Bühne, Meute vereint Techno und Blasmusik. Jacob Collier bringt seinen mehrfach Grammy-prämierten Sound in den Olympiapark Süd und lässt das Publikum an seinem musikalischen Genie teilhaben.

Mit einem Tollwood-Exklusivprojekt kommt Konstantin Wecker in die Musik-Arena. Mit seiner Filmmusik-Gala präsentiert der Komponist und Liedermacher den "Soundtrack meines Lebens", begleitet vom Orchester der Bayerischen Philharmonie, zum ersten Mal als Filmmusiker. Diese außergewöhnliche Darbietung findet nicht, wie zunächst geplant, am 16. Juni, sondern am 4. Juli statt.

Tollwood-Sommerfestival 2023: Die meisten Veranstaltungen sind kostenlos

Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Wer außerdem am 4. Juli die Tollwood-Musik-Arena rockt, wird am 1. April bekannt gegeben. Fest steht: Eine weltweit sehr erfolgreiche britische Alternative-Rock-Band wird am 20. Juni die Musik-Arena füllen. Der Name wird bald verraten.

Karten gibt es unter der Tollwood-Tickethotline 089/3838500 (versandkostenfrei) oder über die offiziellen Ticketpartner München Ticket und Eventim, Informationen zu den Konzerten unter www.tollwood.de.

Für über 80 Prozent der Veranstaltungen gilt: Eintritt frei, um Kultur jedem Menschen zugänglich zu machen. Auch der Zugang zum Festivalgelände ist frei. (AZ)