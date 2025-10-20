„Die Schuld wurde immer mir gegeben“: Mütter sind enttäuscht vom Jugendamt Landsberg

Nachdem zwei Frauen öffentlich Vorwürfe gegen das Jugendamt Landsberg erhoben hatten, meldeten sich weitere Frauen bei unserer Redaktion. Auch sie berichten davon, nicht ernst genommen zu werden und, dass Sachbearbeitende vom Jugendamt klar Partei ergreifen. Anonym sprechen die vier Mütter über ihre Erfahrungen. Laut ihnen gibt es jedoch nicht nur im Jugendamt Probleme, sondern in Instanzen rund um Umgangs- und Sorgerechtsstreits. Der Leiter des Jugendamts Landsberg äußert sich zu den Vorwürfen.

*Nadine M.:

„Mein Kind und ich haben physische als auch psychische Gewalt durch den Kindsvater erlebt. Nach der Trennung habe ich mich bei einer telefonischen Gewaltberatungsstelle gemeldet. Die dortige Beraterin hat mir empfohlen, mich an das Jugendamt und die Polizei zu wenden. Dort wurden meine Ängste zum Glück ernst genommen. Bei den Gesprächen mit meinem Ex-Partner und einer neuen Sachbearbeiterin im Jugendamt war es leider anders. Die Sachbearbeiterin hat mich herablassend behandelt und mich absichtlich eingeschüchtert, als es um das Umgangsrecht ging, nach dem Motto: Ich solle aufpassen, was ich tue, denn sie sitzt auch in der Gerichtsverhandlung. Ich wurde regelrecht unter Druck gesetzt, Entscheidungen nach ihren Wünschen zu treffen.

Welche Rolle spielt häusliche Gewalt für das Jugendamt Landsberg?

Mein Ex-Partner ist und bleibt der Papa meines Kindes. Dass er begleiteten Umgang mit unserem Kind hat, finde ich auch in Ordnung. Aber ich habe das Gefühl, dass Richter, Verfahrensbeistand und das Jugendamt die Gewalt, die wir erfahren und bei der Polizei angezeigt haben, überhaupt nicht anerkennen. Es wird totgeschwiegen. Die Jugendamts-Sachbearbeiterin hat klar Partei für den Vater ergriffen. Meine Angst ist jetzt, dass zu Gunsten meines Ex-Partners entschieden wird, obwohl er uns Gewalt angetan hat. Das Wohl meines Kindes wurde vom Jugendamt überhaupt nicht beachtet. Mein Kind und ich sind den Entscheidungen des Jugendamts einfach ausgeliefert. Eigentlich sollten sie mir helfen, aber das tun sie nicht.“

*Maria H.:

„Nach der Trennung von meinem Ex-Mann wollte meine Tochter nicht mehr zu ihm gehen. Mein Ex-Mann und ich sind dann gemeinsam zum Jugendamt gegangen, um den Umgang zu klären. Es gab letztlich temporär begleiteten Umgang mit einer Fachkraft, die sich auch viel mit meinen Kindern beschäftigt hat. Meine Tochter hat ihr irgendwann gesagt, dass ihr Vater sie geschlagen hat, wenn ich nicht da war. Das stand so auch im Bericht an das Jugendamt, also wusste unser Sachbearbeiter davon. Das wurde aber recht schnell abgetan und mir wurde gesagt, dass das ja kein Problem sei, da es zu der Zeit sowieso keinen alleinigen Umgang gab.

Meine Sorgen wurden überhaupt nicht ernst genommen. Maria H.

Das hat sich durch alle Gespräche gezogen: Dass der Sachbearbeiter mich so dargestellt hat, als wäre ich eine überbesorgte Helikoptermutter. Meine Sorgen wurden überhaupt nicht ernst genommen. Stattdessen wurde mir vorgeworfen, ich würde die Kinder manipulieren und sie dazu überreden, nicht zum Vater gehen zu wollen, obwohl sie das von sich aus nicht wollten. Die Schuld wurde immer mir gegeben. Das hat System. Der Sachbearbeiter selbst hat die Kinder nur zwei Mal kurz gesehen und sich so gut wie gar nicht mit ihnen unterhalten. Den Kindern wurde nicht richtig zugehört, obwohl ich explizit darum gebeten habe. Ihnen wurde letztlich nicht geholfen. Ich hatte das Gefühl, egal was ich sage, die Meinung des Sachbearbeiters stand von Anfang an fest.“

*Katharina S.:

„Mein Ex-Mann hat nach einem Streit unser gemeinsames Kind mitgenommen und ist nicht mehr zurückgekommen. Ich habe zuerst eine Anzeige bei der Polizei erstattet und bin anschließend zum Jugendamt Landsberg gegangen. Das war der Anfang einer Odyssee. Mein Ex-Partner war mir dort zuvorgekommen und hatte dem Anschein nach schon alles mit den dortigen Mitarbeitenden zu seinen Gunsten geklärt. Ich wollte dann eigentlich einen Eilantrag auf Herausgabe des Kindes stellen. Jedoch wurde ich dort von einer Mitarbeiterin gebeten, das nicht zu tun, da die Angestellten demnächst im Urlaub seien und den Antrag nicht bearbeiten können. Zu einem entsprechenden Verfahren kam es erst Monate später.

Bei Trennungen kommt es häufig zu Streit um das Sorgerecht

Beauftragte des Jugendgerichts Landsberg sahen keinen Grund, unser Kind zurückzuholen. Mein Ex-Mann war unserem Kind gegenüber gewalttätig, aber das ist völlig unter den Tisch gefallen. Als ich davon erzählt habe, kam die Sachbearbeiterin kurz ins Stocken, aber letztlich hat es keine Rolle gespielt. Ich habe mein Kind seit mehreren Jahren nicht mehr gesehen. Bevor mir das passiert ist, hätte ich gar nicht gedacht, dass so etwas in Deutschland möglich ist, dass einem das Kind ohne Konsequenzen weggenommen werden kann. Für mich ist das eine Kindesentführung. Aber Fachkräfte sagen, es ist keine, da das Kind freiwillig dort bleibt. Das System im Jugendamt funktioniert einfach nicht.“

*Claudia S.:

„Mein Ex-Mann war mir gegenüber gewalttätig. Nach der Trennung bin ich deshalb mit meinen Kindern in ein Frauenhaus gegangen. Dabei hat mir eine Mitarbeiterin des Jugendamts Landsberg geholfen und ich war sehr dankbar, dass jemand die Führung übernommen hat. Mir wurde von allen Seiten gesagt, dass mein Ex-Mann die Kinder auf keinen Fall bekommt. Während ich einen begleiteten Umgang für die Kinder und ihren Vater erwirken wollte, hat er alleiniges Sorgerecht beantragt. Nach einem Gerichtsverfahren hat er schließlich unbegleiteten Umgang erhalten. Mir wurde von verschiedenen Personen empfohlen: ‚Sagen Sie bloß nichts von Gewalt, dann verlieren Sie Ihre Kinder.‘

Ich habe mich insgesamt nicht vom Jugendamt beschützt gefühlt, sondern viel mehr bedroht. Claudia S.

Nach dem Verfahren meldete sich ein Jugendamt-Mitarbeiter bei mir und wollte sich die Wohnsituation von mir und meinen Kindern anschauen. Als er dann da war, hat er sich auf die Seite des Kindesvaters gestellt, obwohl er von der Gewalt wusste. Er hat mir gesagt: ‚Ein Mensch darf sich auch ändern‘, bezogen auf meinen Ex-Mann. Er hat ihm, warum auch immer, einen Vertrauens-Vorschuss gegeben. Im Verlauf weiterer Verhandlungen zum Umgang hat der Sachbearbeiter immer wieder betont, welche Rechte der Vater hat und hat das Wechselmodell empfohlen. Erst als ein unabhängiger psychologischer Gutachter explizit von diesem Modell abgeraten hat, hat auch der Mitarbeiter des Jugendamtes eingelenkt. Ich habe mich insgesamt nicht vom Jugendamt beschützt gefühlt, sondern viel mehr bedroht. Ich wurde als Querulantin dargestellt, mein Ex-Partner als Opfer. Man muss Angst haben, dass Müttern Spuren von Missbrauch zur Last gelegt werden. Und ich habe das Gefühl, dass das Jugendamt Landsberg, statt bei den Vätern, lieber bei den Müttern nach Problemen sucht. Die Gewalt, die Mütter wie ich erlebt haben, wird hier völlig ignoriert – als hätte sie keine Bedeutung für die Kinder.“

Das sagt der Leiter des Jugendamts Landsberg zu den Vorwürfen

Peter Rasch leitet seit April 2011 das Jugendamt Landsberg. Die Vorwürfe in dieser Form weist er zurück. „Es ist schwer, pauschal über dieses Thema zu sprechen, da ich keinen einzelnen Fall anschauen kann“, sagt er. Er sei jedoch überzeugt davon, dass die Mitarbeitenden des Jugendamts Gewalt nicht verharmlosen. Wie er betont, kümmere sich das Jugendamt um das Wohl der Kinder. „Das kann natürlich zu verzerrten Sachverhalten führen“, sagt Rasch. Gewalt zwischen den Eltern, die die Kinder nicht betrifft, gehe das Jugendamt nicht viel an. Geht es um Trennung und Scheidung, seien konflikthafte Beratungen grundsätzlich nicht ungewöhnlich. „In diesem Bereich fliegen immer die Fetzen. Man wird uns immer vorwerfen, dass wir nicht objektiv oder parteiisch seien. Das fängt schon beim Geschlecht der Sachbearbeitenden an. Aber welchen Grund gäbe es dazu?“, so der Jugendamtsleiter. „Eine unbedachte Äußerung eines Mitarbeiters kann natürlich falsch ankommen.“ Er verweist auf einen Satz aus der Psychologie: „Der Empfänger bestimmt die Botschaft.“

Die Vorwürfe der Frauen, die sich bei unserer Redaktion gemeldet haben, seien laut ihm nicht repräsentativ für die Arbeit im Jugendamt. „Wir haben etwa 400 laufende Fälle bei uns im Jugendamt“, erklärt Rasch. Die Presse sei für unzufriedene Klienten ein willkommenes Instrument, um sich über das Jugendamt zu beschweren.

Im nächsten Quartal sollen im Jugendamt Landsberg die Mitarbeitenden in verschiedenen Bereich geschult und sensibilisiert werden. „Das liefert jedoch keine Garantie dafür, dass es zu keinen Missverständnissen kommt“, so Rasch. Sein Appell: „Wenn jemand unzufrieden ist, soll die Person sich bei mir melden und mir konkret sagen, was passiert ist. Nur dann kann ich den Dingen konkret nachgehen“, sagt er. Es gebe sicherlich in vielen Institutionen, auch Jugendämtern, Menschen, die ihre Macht missbrauchen, so Rasch. „Im Jugendamt Landsberg schließe ich institutionelle Gewalt von unserer Seite aus.“

*Die Namen wurden von der Redaktion geändert.

Unterstützung für Betroffene gibt es hier: Via-Beratungsstelle Landsberg, Vorderer Anger 221. Telefonische Beratung rund um die Uhr: 08191 940 69 87. Persönliche Beratung jeden 1. und 3. Montag im Monat: 11 bis 15 Uhr.

Außenstelle des Weissen Rings in Landsberg. Telefonische Beratung: 0151 55164617. Das Opfer-Telefon des Weissen Rings. Anonym. Bundesweit. Kostenfrei. Täglich 7 bis 22 Uhr, Telefon 116 006.

