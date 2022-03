Die Pflanzenkläranlage in Mundraching ist Geschichte

Plus Nach 20 Jahren läuft Ende des Jahres die Genehmigung der Pflanzenkläranlage in Mundraching aus. Warum das einstige Pilotprojekt keine Zukunft mehr hat und wie das Abwasser künftig entsorgt werden soll.

Nach 20 Jahren läuft Ende des Jahres die Genehmigung für die Pflanzenkläranlage in Mundraching aus. Sie wurde 2002 als Modellprojekt in Betrieb genommen, doch jetzt ist die Gemeinde gezwungen, eine Alternative für die Abwasserentsorgung zu finden.