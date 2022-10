Mundraching: Betrunkener Radfahrer kollidiert mit Auto - schwer verletzt

Ein Radfahrer wird bei einem Unfall in Mundraching schwer verletzt. Laut Polizei ist viel Alkohol im Spiel.

Ein schwerer Unfall hat sich am Donnerstag (6. Oktober) in Mundraching ereignet. Laut Polizeibericht befuhr ein 48-jähriger Fahrradfahrer die abschüssige Bergstraße und bog nach links in den Mesnerweg ein. Ein 55-jähriger Pkw-Fahrer befuhr den Mesnerweg und wollte in die Bergstraße einfahren. Der Fahrradfahrer bog in zu engem Bogen ab und kollidierte frontal mit dem Pkw, so die Polizei. Dabei wurde er schwer am Bein verletzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte beim Fahrradfahrer eine Alkoholisierung von deutlich über 1,6 Promille festgestellt werden, sodass eine Blutentnahme im Klinikum folgte. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. (AZ)