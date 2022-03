Landsberg

06:00 Uhr

Interview mit Malik Harris: „Der ESC ist gerade in dieser Zeit wichtig“

Plus Der Landsberger Sänger Malik Harris möchte beim Eurovision Song Contest antreten. Zuvor muss er sich beim deutschen Vorentscheid am Freitag durchsetzen. Wie er seine Chancen einschätzt.

Von Vanessa Polednia

Mit „Maneskin“ haben italienische Rockstars in Leder und mit Lidschatten den Eurovision Song Contest 2021 gewonnen. Mit seinem Song „Rockstars“ will sich der Landsberger Musiker Malik Harris beim nationalen Vorentscheid am Freitag, 4. März, durchsetzen und für Deutschland in Turin antreten. Das LT hat sich mit ihm in einem seiner Landsberger Stammlokale getroffen. Dort hat er bis 2019 als Aushilfe gearbeitet. Das Lokal hat mittlerweile die Besitzer gewechselt und auch in Harris’ Leben hat sich seitdem vieles verändert. Der 24-Jährige wird geduzt. Alles andere käme einem auch komisch vor, so bodenständig, wie der Landsberger einem begegnet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

