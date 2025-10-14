Musik, Witz und gereimte Dorfgeschichten: Wellbappn kommen nach Scheuring

Ein Abend voller Witz, Musik und politischer Satire erwartet das Publikum am Samstag, 18. Oktober, in der Scheuringer Lechrainhalle. Ab 19 Uhr präsentieren Hans Well und die Wellbappn ihr neues Programm „Cool bleiben“ – eine Mischung aus bayerischem Musikkabarett, gesellschaftlicher Beobachtung und Humor. Bereits ab 19 Uhr treten die aktiven und jungen Gruppen des Trachtenvereins auf, bevor das Trio Wellbappn 2.0 die Bühne übernimmt.

Dass der Trachtenverein ein Musikkabarett auf die Bühne holt, sei ein eher ungewöhnlicher Schritt. Hans Well lobt den Mut der Organisatoren: „Das ist schon etwas Besonderes, dass ein Trachtenverein ein solches Format wagt. Wir versuchen, Themen aufzugreifen, die die Leute tagtäglich erleben – politisch, gesellschaftlich und auch mal ganz einfach lustig.“

Hans Well, bekannt als Mitbegründer der legendären Biermösl Blosn, tritt inzwischen gemeinsam mit seiner Tochter Sarah Well und dem Hackbrett-Virtuosen Komalé Akakpo auf. Akakpo, in Bobingen bei Augsburg aufgewachsen, zählt zu den wenigen professionellen Hackbrettspielern Deutschlands. Seine musikalische Bandbreite reicht von Volksmusik über Jazz bis zu internationaler Folklore und ergänzt die satirischen Texte und Lieder von Hans und Sarah Well.

Wie schon bei früheren Auftritten wird Hans Well auch in Scheuring wieder ein besonderes Schmankerl bieten: ein eigens gereimtes Stück über den Ort und seine Bewohner. „Der erste Text geht natürlich um Scheuring und Umgebung. Da schaue ich, dass mir ein paar Leute vor Ort etwas erzählen und dann reime ich dazu 30 bis 40 Zeilen. Es geht aber nicht darum, jemanden niederzumachen, sondern sich lustig zu machen und zwar mit einem Augenzwinkern.“

Einlass ist ab 18 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf bei Günter Reitmeier (Vogelanger 21, Tel. 08195 8269, Mo–Mi 18 bis 19 Uhr) und bei Mayr’s Dorflädle in Scheuring. Reservierungen sind auch per Mail an info@tv-scheuring.de möglich. Karten müssen bis spätestens 18.30 Uhr an der Abendkasse abgeholt werden.