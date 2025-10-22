Breite Kritik an Genehmigung einer Kundgebung in Landsberg

Vor Kurzem fanden auf dem Hauptplatz in Landsberg zwei Versammlungen statt. Die Partei „Der Dritte Weg“ hatte unter dem Motto „Unsere Alternative heißt Revolution!“ eine Kundgebung angemeldet, parallel dazu versammelten sich etwa 80 Personen bei einer Gegendemonstration von „Landsberg bleibt bunt“. In einem offenen Brief haben jetzt das Bündnis sowie die Kreisverbände von Linken, Grünen, Die Partei und SPD ihr Unverständnis darüber ausgedrückt, dass die „neonazistische Partei Der III. Weg“ auf dem Hauptplatz eine Kundgebung abhalten durfte.

Am Landsberger Hauptplatz wurde eine Frau körperlich angegriffen

„Nach unserer Einschätzung war diese Entscheidung sowohl aus Sicherheitsgründen als auch im Hinblick auf die historische Verantwortung der Stadt Landsberg und die öffentliche Ordnung höchst problematisch“, heißt es in dem Schreiben. Der Hauptplatz sei bereits durch zwei Veranstaltungen belegt gewesen und es sei mit einer Gegendemonstration zu rechnen gewesen. Wie unsere Redaktion berichtete, kam es zu einem Vorfall, bei dem eine Frau nach dem Zerreißen eines Flyers körperlich angegriffen wurde.

Das Bündnis „Landsberg bleibt bunt" hatte zu einer Gegendemonstration aufgerufen. Foto: Thorsten Jordan

In dem offenen Brief heißt es weiter, dass eine Versammlung laut Versammlungsgesetz verlegt oder beschränkt werden kann, wenn sie die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährdet oder an einem Ort mit Bezug zum Nationalsozialismus die Würde der Opfer beeinträchtigen könnte. Das sei in Landsberg der Fall gewesen. „Eine Verlegung der neonazistischen Kundgebung auf eine andere, weniger frequentierte Fläche wäre daher rechtlich möglich und aus unserer Sicht dringend geboten gewesen“, heißt es in dem Schreiben. Zwar wurde die Kundgebung auf dem Online-Informationsportal des Landratsamts angekündigt, diese Form der Veröffentlichung erfülle jedoch lediglich eine formale Informationspflicht, wird zudem kritisiert.

Landsberger Landratsamt soll Entscheidung kritisch reflektieren

Die Unterzeichner des offenen Briefs bitten das Landratsamt daher, die Entscheidung zur Nutzung des Hauptplatzes kritisch zu reflektieren, für zukünftige Fälle aktiver und transparenter zu informieren und bei der Ausübung des Versammlungsrechts besonders dort sorgsam abzuwägen, wo Akteure auftreten, die offen verfassungsfeindliche, rassistische oder antisemitische Positionen vertreten. „Dabei ist uns bewusst, dass die Versammlungsfreiheit ein hohes Gut ist. Ihr Schutz darf jedoch nicht dazu führen, dass rechtsextreme Gruppierungen zentrale öffentliche Räume für ihre Propaganda instrumentalisieren können.“

Das Landratsamt nimmt auf Nachfrage unserer Redaktion zum offenen Brief Stellung. Wie Pressesprecher Wolfgang Müller sagt, könne die Versammlungsbehörde in diesem Fall nur Auflagen erteilen. In Absprache mit Stadt und Polizei sei der Infostand mit weniger als zehn Personen als nicht problematisch eingeschätzt worden. Schon eine Verlegung der Versammlung sei ein Eingriff in das Versammlungsrecht. Ganz generell werde über angezeigte Versammlung nicht aktiv informiert.