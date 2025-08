Der Lech in Landsberg: Imposant, aber kein Hochwasser

Das Lechwehr in Landsberg ist in diesen Tagen ein beliebtes Fotomotiv. Laut tosend fließt das Wasser die Stufen hinab. Ein imposantes Bild sicherlich, doch von einem Hochwasser kann längst nicht die Rede sein. Aktuell, so Dominikus Findler vom Wasserwirtschaftsamt in Weilheim, könne man in der Region um jeden Liter Regen froh sein.

Am Pegel in Landsberg wird stündlich gemessen, wie viel Wasser den Lech hinab fließt. Der höchste Wert der vergangenen Tage lag bei 248 Kubikmetern pro Sekunde. Das war am Mittwoch um 7 Uhr. Seither geht es kontinuierlich nach unten, einen Tag später waren es noch 177 Kubikmeter in der Sekunde, am Donnerstag 148. Ab einem Wert von 265 würde die erste Hochwasser-Schutzmaßnahme greifen und der Zugang zur Unterführung der Karolinenbrücke gesperrt. Doch von einem Hochwasser kann aktuell nicht die Rede sein, wie Dominikus Findler sagt. Er ist als Abteilungsleiter für die Gewässer im Landkreis Landsberg zuständig.

Bei Hochwasser sind die Stufen des Lechwehrs nicht mehr zu erkennen

Der Höchststand während der starken Regenfälle Ende Mai, Anfang Juni vergangenen Jahres lag in Landsberg bei 432 Kubikmetern pro Sekunde. Die Marke für ein hundertjähriges Hochwasser liegt bei 1030 Kubikmetern pro Sekunde. Bei diesem Pegelstand sind die einzelnen Stufen des Lechwehrs schon nicht mehr zu erkennen. Beim Pfingsthochwasser 1999 lag der Wert bei 1100, beim Hochwasser Mitte August 2005 bei 987. Höchststand laut Aufzeichnungen des Wasserwirtschaftsamts war am 10. August 1970 mit 1170 Kubikmetern in der Sekunde.

Je nach Pegelstand greifen in Landsberg bestimmte Schutzmaßnahmen. Die Sperrung des Zugangs zur Unterführung der Karolinenbrücke war auch Anfang Juni 2024 kurzzeitig der Fall. Steigt der Wasserstand weiter, werden unter anderem die Dammbalken am Englischen Garten verschlossen. Nähert sich der Pegel der kritischen Marke von 1100 Kubikmetern pro Sekunde, dann sind auch Evakuierungen ein Thema. Denn ab einem Durchfluss dieser Größe wären unter anderem das Inselbad, die Lechstraße, der Infanterieplatz sowie der Englische Garten und die ehemaligen Schindler-Gärten (Johann-Mutter-Straße) gefährdet.

„Die Regenmenge der vergangenen Tage ist perfekt“

Doch davon ist man in Landsberg derzeit weit entfernt. Auch im Ammersee oder an Windach und Ammer bestehe keine Hochwasser-Gefahr, sagt Dominikus Findler. Die Regenmengen der vergangenen Tage seien perfekt gewesen. Die aufgeweichten Böden könnten viel Wasser aufnehmen und so manches kleine Gewässer, das nach den regenarmen Monaten zuvor auszutrocknen drohte, fülle sich wieder. „Der Regen ist gut für die Vegetation. Und vielleicht auch noch für die Grundwasserstände“, sagt Findler.