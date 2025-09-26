Icon Menü
Nach Unfall in Unterführung in Landsberg: Polizei fahndet nach Fußgänger

Landsberg

Polizei fahndet nach flüchtendem Fußgänger

Der Mann bringt in Landsberg einer Radfahrerin zu Sturz. Die Unfallstelle liegt in einer Unterführung.
    •
    •
    •
    Die Polizei fahndet nach einem Unfallflüchtigen in Landsberg.
    Die Polizei fahndet nach einem Unfallflüchtigen in Landsberg. Foto: Marijan Murat/dpa (Symbolbild)

    Am Freitagmorgen verletzte sich eine Radfahrerin bei einem Unfall in einer Unterführung in Landsberg. Der Verursacher, ein Fußgänger, machte sich aus dem Staub.

    Wie die Polizei meldet, befuhr die 57-jährige Iglingerin gegen 7.10 Uhr die Unterführung an der Siegfried-Meister-Straße mit ihrem Pedelec. Der unbekannte Fußgänger ging gleichzeitig die Treppe der Unterführung hinunter und lief in das Pedelec der Frau. Die Iglingerin kam dadurch zum Sturz und musste leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

    Der Fußgänger entfernte sich, ohne seine Personalien anzugeben, in Richtung Autobahnrastplatz Lechwiesen. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Fußgänger blieb ohne Erfolg, teilt die Polizei mit. (AZ)

