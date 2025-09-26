Polizei fahndet nach flüchtendem Fußgänger

Am Freitagmorgen verletzte sich eine Radfahrerin bei einem Unfall in einer Unterführung in Landsberg. Der Verursacher, ein Fußgänger, machte sich aus dem Staub.

Wie die Polizei meldet, befuhr die 57-jährige Iglingerin gegen 7.10 Uhr die Unterführung an der Siegfried-Meister-Straße mit ihrem Pedelec. Der unbekannte Fußgänger ging gleichzeitig die Treppe der Unterführung hinunter und lief in das Pedelec der Frau. Die Iglingerin kam dadurch zum Sturz und musste leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Fußgänger entfernte sich, ohne seine Personalien anzugeben, in Richtung Autobahnrastplatz Lechwiesen. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Fußgänger blieb ohne Erfolg, teilt die Polizei mit. (AZ)