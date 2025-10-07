Polizei ermittelt nach Unfallflucht in Landsberg

Die Landsberger Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Montag zwischen 6.42 und 12 Uhr in der Albert-Einstein-Straße in Landsberg ereignet hat. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 2500 Euro.

Wie die Polizei meldet, stellte eine 62-Jährige aus Landsberg ihren grau-silbernen Peugeot auf einem Parkplatz auf Höhe der Hausnummer 4 ab. Als sie gegen Mittag wieder zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie einen frischen Unfallschaden an der vorderen linken Stoßstange fest.

Ein Unfallverursacher ist bislang nicht bekannt. Dieser entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die gesetzlichen Pflichten zu kümmern. Daher ermittelt die Polizei und bittet unter Telefon 08191/9320 um Hinweise. (AZ)