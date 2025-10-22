Offizieller Baustart für 60 neue Kindergartenplätze in Fuchstal

Die Stimmung beim Spatenstich zur Kindergartenerweiterung in Fuchstal ist fröhlich und ausgelassen, als sich die Kindergartenleitung, Fuchstals Bürgermeister Erwin Karg und Stellvertreter Stephan Völk sowie Vertreter der Baufirma am Rand der Baugrube versammeln. Sie alle sind erleichtert, dass es endlich losgehen kann. „Ich glaube, es hat sich noch nie jemand so sehr über einen Keller gefreut wie wir“, sagt Kindergärtnerin Daniela Kieselbach begeistert. In den bestehenden Räumlichkeiten werde der Stauraum knapp, sodass Bastelzeug und Spielsachen übergangsweise in der Garage gelagert werden müssten. Dabei ist die fehlende Abstellfläche noch das kleinste Problem.

30 Minuten Fahren zum Kindergarten sind laut Gesetzgeber zumutbar

In Fuchstal fehlt es wie vielerorts an Kindergartenplätzen. Können Eltern im Ort keinen der begehrten Plätze für ihren Nachwuchs ergattern, müssen sie auf Kindertagesstätten in den umliegenden Gemeinden ausweichen. Bis zu 30 Minuten Anfahrtszeit seien zumutbar, so der Gesetzgeber. Der Erweiterungsbau in der Freybergstraße soll in der Gemeinde nun endlich Abhilfe schaffen. Er bietet Platz für drei neue Kindergartengruppen und ermöglicht es, eine in die Mittelschule ausgelagerte Gruppe zurückzuholen. So werden 60 neue Plätze geschaffen. Das soll den Bedarf der Region laut Prognosen für die nächsten zehn Jahre decken, erklärt Karg. Außerdem bringt der Anbau das Gebäude aus den 1970er-Jahren auf den neusten Stand moderner Kinderbetreuung. Er bietet Platz für neue Spezialräume, wie beispielsweise einen Entspannungsraum für die Kinder.

Der bisherige Kindergarten in Fuchstal wird um 60 Plätze erweitert. Foto: Thorsten Jordan

Der Weg zum Spatenstich in Fuchstal verlief holprig

Bis zum Spatenstich war es ein langer Weg. Bereits 2021 wurde mit der Planung des Kita-Neubaus begonnen. Doch Streit mit den Eigentümern des bisherigen Kindergartens, Brandschutzverordnungen und Einwände der Bauinnung wegen einer Bauweise, die keine Ziegel vorsieht, verzögerten den Prozess. Erst viereinhalb Jahre später sind alle Streitigkeiten beseitigt. Die Gemeinde darf sich außerdem über eine direkte Förderung freuen. 360.000 Euro steckt das bayerische Familienministerium in das Projekt. „Das ist leider nur ein Zuckerl“, meint Bürgermeister Karg. „Damit kann man ein Neun-Millionen-Euro-Projekt nicht finanzieren. Für uns sind andere Förderungen viel entscheidender.“ Betreuungseinrichtungen für Kinder seien nun mal kein sehr profitables Geschäft für Gemeinden, so das Gemeindeoberhaupt. Es sei für Fuchstal deswegen wichtig, sich mit einer PV-Anlage und Windkraft ein extra Taschengeld hinzuzuverdienen, so Karg.

Die Baugrube neben dem Kindergarten. Foto: Thorsten Jordan

In zwei Jahren soll an der Freybergstraße in Fuchstal wieder Kinderlärm, anstatt Baulärm zu hören sein. Denn dann soll auf dem bisher leeren Grundstück neben dem Kindergarten ein völlig neuer Bereich für die moderne Ganztagskinderbetreuung entstanden sein. Im Jahr 2027 soll die Kita offiziell in Betrieb gehen.