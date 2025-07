„Sie sah die Menschen hinter den Zahlen“: Ein Nachruf auf die Historikerin Edith Raim

Die Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus stand für Dr. Edith Raim aus Landsberg zeitlebens im Mittelpunkt ihrer Arbeit. Sie war jedoch mehr als Historikerin und Akademikerin. Als Wissenschaftlerin übernahm sie auch zivilgesellschaftliche Verantwortung. Anfang Juli ist sie nach schwerer Krankheit im Alter von 59 Jahren verstorben.

„Wir verlieren mit Edith Raim nicht nur eine international anerkannte Wissenschaftlerin, die sich der Erforschung der Folgen der NS-Zeit verschrieben hat, sondern auch eine unbeirrbare Kämpferin für die Weiterentwicklung des ehemaligen KZ-Geländes Lager VII des Außenlagerkomplexes Kaufering“, schreibt Gabriele Triebel, Präsidentin der Europäischen Holocaustgedenkstätte Stiftung, in einem Nachruf über ihre Vizepräsidentin. Edith Raim habe mit ihrer Teilnahme an einem Geschichtswettbewerb bereits in den frühen 1980er-Jahren die Geschichte der KZ-Außenlager Kaufering buchstäblich dem Vergessen entrissen. „Im Mittelpunkt ihrer Arbeit standen die Menschen, die an den Orten wie dem ehemaligen KZ-Außenlager Kaufering VII Unmenschliches erleiden mussten und gestorben sind. Sie sah die Menschen hinter den Zahlen.“

Die Aufarbeitung der NS-Verbrechen ist ein wichtiger Teil ihres Lebenswerks

Auch die Stiftung Bayerische Gedenkstätten trauert um Edith Raim. Sie sei eine herausragende Historikerin und ausgewiesene Expertin für die Geschichte des Nationalsozialismus, der Konzentrationslager und der NS-Verbrechen gewesen und habe ihr gesamtes wissenschaftliches Leben der Erforschung, Vermittlung und Bewahrung der Erinnerung an die Opfer des NS-Regimes gewidmet. Trauer herrscht auch an der Universität Augsburg. Die deutsche Zeitgeschichtsforschung und das Fach Neuere und Neueste Geschichte verliere eine herausragende Historikerin, deren Lebenswerk untrennbar mit der Aufarbeitung der nationalsozialistischen Verbrechen verbunden ist, heißt es in einem Nachruf. Mit ihrer 2012 vorgelegten Augsburger Habilitationsschrift zum Thema „Justiz zwischen Diktatur und Demokratie. Wiederaufbau und Ahndung von NS-Verbrechen in Westdeutschland 1945–1949“ habe Raim neue Maßstäbe in der Erforschung der juristischen Aufarbeitung der NS-Zeit gesetzt.

Zuletzt leitete Edith Raim das Projekt „Nazi Crimes Atlas – Digitaler Atlas NSVerbrechen“, das eine umfassende digitale Kartierung der Tatorte nationalsozialistischer Verbrechen anstrebt und neue Wege der Vermittlung und Erinnerung eröffnet. Das Projekt, aber auch die NS-Erinnerungsorte, das Labyrinth - 100 Jahre Hitlers Festungshaft und das Lichtbildarchiv der Reichsbahn Augsburg – stehen in enger Verbindung zu ihrem Engagement, schreibt Wolfgang Hauck vom Verein dieKunstBauStelle über die gemeinsame Arbeit. „Sie war keine Selbstdarstellerin – ihre Arbeit war geprägt von Integrität, Ausdauer und tiefem Respekt vor den Opfern und der historischen Wahrheit“, schreibt Hauck in einem Nachruf.