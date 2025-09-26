Gerhard Hartmann bereicherte das kulturelle Leben Landsbergs

Die Stadt Landsberg trauert um Gerhard Hartmann. Der Träger des Goldenen Ehrenrings ist Anfang der Woche im Alter von 88 Jahren gestorben. Verdienste erwarb er sich unter anderem als Leiter der Berufschule sowie der Volkshochschule und für das kulturelle Leben in seiner Heimatstadt.

Beim Neujahrsempfang im Januar 2002 hatte die Stadt Gerhard Hartmann für seine aktive ehrenamtliche Tätigkeit als Leiter der Volkshochschule Landsberg, für seine 30-jährige ehrenamtliche Tätigkeit in den Kirchenverwaltungen St. Ulrich und Katharina sowie Mariä Himmelfahrt und für sein besonderes Engagement als Leiter der staatlichen Berufsschule Landsberg in kultureller, künstlerischer und sozialer Weise mit dem Goldenen Ehrenring ausgezeichnet. Hartmann habe als ehrenamtlicher Leiter der Volkshochschule von 1968 bis 1990 einen gewaltigen Aufschwung erreicht, sagte der damalige Oberbürgermeister Ingo Lehmann bei der Verleihung. Er habe die Volkshochschule alter Prägung durch Weitsicht in eine moderne mit breitem Angebot um- und mitgestaltet. Aus einem dünnen Programmheft sei damals ein kleines Buch geworden.

Gerhard Hartmann war der jüngste Schulleiter Bayerns

Ein halbes Jahr zuvor, Ende Juli 2001, hatte Gerhard Hartmann seinen Ruhestand angetreten. Bei seiner Abschiedsfeier hatte ihm der damalige Landrat Erwin Filser den großen Ehrenteller des Landkreises überreicht. Filser gratulierte dem Berufsschuldirektor zu erfolgreichen 30 Jahren als Schulleiter. Der diplomierte Wirtschaftspädagoge war nach nur fünf Jahren Schulerfahrung in seiner Geburtsstadt Landsberg zum jüngsten Schulleiter Bayerns ernannt worden. Hartmann sei es mit großem diplomatischen Geschick gelungen, es sowohl Betrieben, Kammern und Innungen, Lehrern, Schülern und Eltern immer recht zu machen. Als besondere Leistung wertete Filser die Tatsache, dass Hartmann nach dem dreijährigen Bau der Berufsschule auch noch den Bau der Kapelle „St. Christina“ über Spendengelder organisiert habe.

Ein Schwerpunkt seiner Zeit als Schulleiter war das kulturelle Angebot mit sozialem Engagement zu verbinden. Damals wurde die Berufsschule zum Konzertsaal und Gerhard Hartmann baute den Stellenwert der Kultur weiter aus. Es fanden nicht nur Konzerte in der Berufsschule statt. Hartmann ermöglichte Ausstellungen von Gruppen und Künstlern, aber auch beispielsweise Benefizkonzerte für die MS-Gruppe. Auch als Leiter der Volkshochschule legte er stets einen Schwerpunkt auf das kulturelle Angebot. Mit den Sommermusiken, die er 20 Jahre lang organisierte, und als Förderer der Rathauskonzerte bereicherte er darüber hinaus das kulturelle Leben in Landsberg.