Nachruf Walter Rid: "Er war ein feiner Hotelier"

Der Kauferinger Hotelier war über 50 Jahre das Gesicht des Betriebs.

Für einige kam die Nachricht am Anfang des Monats überraschend. Der Hotelinhaber Walter Rid aus Kaufering ist mit 70 Jahren verstorben. In seinem Hotel, das gerade im September immer eine beliebte Übernachtungsmöglichkeit für Oktoberfestbesucher ist, war er Herz und Seele des Betriebs. Seine unterstützende Art zog sich durch sein berufliches und privates Leben.

Über 50 Jahre arbeitete Walter Rid in dem Kauferinger Hotel

Kreishandwerksmeister Markus Wasserle war von den Neuigkeiten über das Ableben des Hoteliers überrumpelt. "Wir haben uns doch erst gesehen." Für ihn war Rid ein Kollege in Hinblick auf Hotel und Gastronomie. Für seine Jahrzehnte an Erfahrung habe er ihn geschätzt und bewundert. Gemeinderätin Rosina Heinle erinnert sich noch gut an eine Zeit, in der in dem Hotel Bälle stattgefunden haben. Sie ist mit dem Hotel aufgewachsen. Man könne nur gutes Berichten über Walter Rid, er sei ein feiner Hotelier gewesen.

Seit über 50 Jahren war Rid in dem Hotel, das er von seiner Mutter übernommen hat, tätig. Nicht selten konnte er nicht Nein sagen und sprang ein, wenn Not am Mann war. "Großzügig, gutmütig, unterstützend", sagen seine Mitarbeitenden. Selten haben man ihn nicht persönlich im Hotel antreffen können. Dass es jetzt gut laufe, liege an der ständigen Arbeit, die Rid in den Betrieb gesteckt hat.

Rid war auch privat ein herzensguter Mensch

Die Leidenschaft für die Arbeit gab er an seine Tochter Emely weiter, die das Hotel übernimmt. Auch in der Familie sei er so ein herzensguter Mensch gewesen. Dienstags besuchte ihr Vater seine Enkel immer zu Kissenschlacht. Es sei ein fester Termin gewesen. Zumindest, bis es gesundheitlich noch ging. Wenn es nicht die Kissenschlacht gewesen ist, habe Walter Rid gerne Schafkopf gespielt. Oder sich in einer seiner vielen sportlichen Aktivitäten erprobt: Fußball, Tennis, Skifahren.

Schließlich blieb aber das Hotel seine größte Leidenschaft. Bis zum Schluss konnte es nicht sein lassen, ab und zu mal nach dem Rechten zu sehen.