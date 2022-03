Hat die Poststelle im Feneberg in Landsberg eine Zukunft?

Plus Die Poststelle im Feneberg im Landsberger Osten soll geschlossen werden. Anwohner wollen das verhindern. Sie sammeln über 2500 Unterschriften für deren Erhalt und bringen alle Seiten an einen Tisch.

Für viele Bewohner im Landsberger Osten war es ein Schock: Die Nachricht, dass die Poststelle in der Feneberg-Filiale in der Weilheimer Straße Ende Juni geschlossen wird. Elfriede Kraus und Martin Stock wollten das nicht einfach hinnehmen und starteten eine Unterschriftenaktion für den Erhalt der Poststelle. Über 2500 Unterschriften haben sie bisher gesammelt und sich Gehör verschafft. Denn die Vertreter von Feneberg, Post und Gebäudeeigentümer suchen nach einer Lösung.