Nahwärme in Hechenwang ist ein Angebot

Dass die Frage, wie geheizt werden soll und darf, eine sensible Angelegenheit ist, dürfte spätestens seit dem neuen „Gebäudeenergiegesetz“ bekannt sein und das zeigt sich auch in Hechenwang, wo nach Weihnachten die Werbebanner für die geplante Nahwärmeversorgung übersprüht worden sind. Sensibel reagieren viele Menschen vor allem darauf, wenn sie sich Zwang ausgesetzt fühlen und wenn sie die Wirkung von Klimaschutzmaßnahmen zunächst an weniger Inhalt ihres Geldbeutels spüren.

