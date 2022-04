Vilgertshofen

Im Wald bei Vilgertshofen: Baum samt Wurzeln gestohlen

Plus Roland Kellhammer erlebt in seinem Wald bei Vilgertshofen eine böse Überraschung: Unbekannte entwurzeln und stehlen eine Weide. Was ein Förster dazu sagt.

Von Margit Messelhäuser

Dass ihm aus dem Wald Holz gestohlen wird, kennt Roland Kellhammer. Was er allerdings kurz vor Ostern entdeckt hat, macht ihn sprachlos. Aus einem Waldstück bei Vilgertshofen wurde nicht nur Holz geklaut: Unbekannte haben einen rund 15 Meter hohen Baum samt Wurzeln aus dem Boden gerissen. Es war Gründonnerstag, als Roland Kellhammer das Fehlen des Baums entdeckte.

