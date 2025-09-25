Stadt interessiert sich für Rewe-Gelände neben der Feuerwehr

Die Stadt interessiert sich für das Rewe-Gelände in der Landsberger Saarburgstraße. Der Grund: Direkt daneben steht das Feuerwehrhaus, für das Erweiterungsflächen gesucht werden. Mithilfe einer Satzung, die der Stadtrat jetzt einstimmig beschlossen hat, sichert sich die Stadt ein Vorkaufsrecht, sollte sich ein Käufer für das Areal interessieren.

Offenbar sind auf dem rund 5750 Quadratmeter großen Grundstück bauliche Veränderungen vorgesehen. Das geht aus der Sitzungsvorlage für den Stadtrat hervor und wurde auch in der Sitzung erwähnt. Stadtbaumeisterin Annegret Michler informierte über „Gespräche planerischer Art“, in der Sitzungsvorlage ist zu lesen, dass aktuell Überlegungen bestehen, den Rewe-Markt abzubrechen und durch einen Neubau zu ersetzen. Das Grundstück in der Saarburgstraße 4 ist laut Stadtverwaltung in privatem Eigentum. Aktuell befindet sich darauf der Supermarkt und eine rund 3000 Quadratmeter große, offene Parkplatzfläche.

Auf dem Grundstück soll es weiterhin einen Nahversorger geben

Wie aus der Sitzungsvorlage hervorgeht, soll der Neubau auch künftig für die Nahversorgung des Quartiers zur Verfügung stehen. Darüber hinaus würden die Grundstückseigentümer durch eine mehrgeschossige Überbauung zusätzliche Wohn- und Nutzflächen schaffen wollen. Dafür ist aber eine Änderung des bestehenden Bebauungsplans aus dem Jahr 1983 erforderlich.

Die Landsberger Feuerwehr benötigt mehr Platz. Am bestehenden Standort ist dies nur schwer umsetzbar. Foto: Christian Rudnik

Auf dem Nachbargrundstück befindet sich das Feuerwehrhaus. Die Stadt möchte den Standort schon länger erweitern und verfolgt dabei die Einrichtung von Büroarbeitsplätzen und Dienstwohnungen für Feuerwehrangehörige sowie Werkstätten in unmittelbarer Nähe zum Feuerwehrhaus. Wie Ernst Müller, der Leiter des Amts für öffentliche Sicherheit und Ordnung, in der Sitzung des Stadtrats sagte, sei das Ziel, im Einsatzfall möglichst rasch ein Fahrzeug mit sechs Personen zu besetzen. So könne die vorgeschriebene Hilfsfrist eingehalten werden. Könnte diese Zeit für alle Einsatzorte im Stadtgebiet eingehalten werden, wäre ein zweiter Feuerwehr-Standort im Osten der Stadt nicht mehr notwendig.

Auf dem Feuerwehrgelände in Landsberg ist eine Erweiterung nur schwer möglich

Auf dem Areal des Feuerwehrhauses ist eine Erweiterung nur schwer umsetzbar. Daher sollen Flächen und Räume im unmittelbaren Umfeld des Standorts angemietet beziehungsweise erworben werden. Mit der nun beschlossenen Satzung hat die Stadt im Falle eines Verkaufs, Zugriff auf das benachbarte Grundstück zu den dann aufgerufen Konditionen. Der Beschluss, die Satzung zu erlassen, fiel einstimmig. Wie Christian Hettmer (CSU) sagte, habe seine Fraktion bereits vor einem Jahr angeregt, diesen Schritt zu vollziehen. „Jetzt müssen wir reagieren, statt zu agieren, weil dort gebaut werden soll.“