In Fuchstal gibt es eine neue Flüchtlingsunterkunft

Fuchstal bekommt eine neue Flüchtlingsunterkunft. Laut einem Sprecher des Landratsamtes sind in der Gemeinde derzeit 25 Geflüchtete untergebracht. In der neuen Unterkunft in Seestall sollen weitere 18 Menschen unterkommen. „Je nach Zuweisung sollen Menschen aus der Ukraine im neu angemieteten Gebäude untergebracht werden“, so der Landratsamtsprecher. Bürgermeister Erwin Karg steht dem gelassen gegenüber. „Wir hatten noch nie größere Probleme mit Geflüchteten“, so Karg. Auch Anfeindungen von Seiten der Bevölkerung habe er nie mitbekommen. „Der Fuchstaler ist da relativ entspannt“, sagt der Bürgermeister. Kritisch betrachtet er bei der neuen Unterkunft lediglich den Standort – denn am Römerkessel in Seestall sind die Menschen nicht gut angebunden. Ab April sollen Geflüchtete in dem dortigen Gebäude unterkommen.

Bianca Dimarsico Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Flüchtlingsunterkunft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fuchstal Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis