Neue Grundschulleiterin in Geltendorf ist in Rumänien aufgewachsen und zweifache Oma

Die neue Leiterin der Grundschule Geltendorf ist erst spät in Führungspositionen aufgerückt. „Erst hat mein Mann Karriere gemacht, dann ich“, sagt die Mutter von zwei erwachsenen Kindern und zweifache Oma und schmunzelt. In ihrem Berufsleben hat sie auch Erfahrungen außerhalb des Schulsystems gesammelt. Die Geltendorfer Schule kannte sie vor ihrem Wechsel nur von Gottesdiensten.

Anita Müller ist das dritte Jahr in Geltendorf. Sie bewarb sich damals auf die Stelle der Konrektorin und leitete die Schule seit März kommissarisch. „Ich habe etwas Erfahrung sammeln können und bei der Bewerbung gewusst, worauf ich mich einlasse. Mit der Bürokratie musste ich mich aber erst anfreunden“, erinnert sie sich. Müller gehört zur deutschen Minderheit in Rumänien, studierte in dem Land Ende der 80er-Jahre Lehramt Gymnasium. 1990 kam sie in die Bundesrepublik. Eine Chance auf eine Lehrerstelle hatte sie damals nicht. „Es hieß, es gibt zu viele Lehrer“. Also arbeitete sie für die Industrie- und Handelskammer, für Siemens und Fortbildungsinstitute im Bildungsbereich.

Lange in der Gemeinde verwurzelte Familien sind tendenziell gelassener

Der Wunsch, doch als Lehrerin zu arbeiten, habe sie aber nie losgelassen. 1995 begann sie ein Aufbaustudium in München. „Ich habe mich bewusst für die Grundschule entschieden. Das Klassenleiterprinzip gefällt mir. Da sieht man die Ergebnisse der Erziehungsarbeit und des Bildungsauftrags deutlich intensiver.“ Auf die Frage, ob Erziehung nicht Sache der Eltern sein sollte und dessen Fehlen ein zunehmendes Problem sei, verweist sie darauf, dass der Freistaat dies ausdrücklich so als Aufgabe festgelegt habe. Wobei Erziehung meine, dass sie das Kind in eine Gruppe integriere und das Miteinander gestärkt werde. Sie stelle bei den Eltern durchaus Unterschiede fest, berichtet sie. „Familien mit langjährigen Wurzeln in der Gemeinde sind in der Tendenz gelassener, Zugezogene pushen ihre Kinder eher etwas mehr.“

Nach dem Uni-Abschluss arbeitete sie 25 Jahre an Schulen im Landkreis Fürstenfeldbruck, bevor sie nach Geltendorf wechselte. „Der Weg ist für mich kurz, das bot sich an.“ Von der Grundschule kannte sie nur die Aula zuvor. „Ich bin evangelisch und die Gottesdienste fanden früher hier statt“, sagt die 59-Jährige. In den vergangenen Jahren sah sie sich als Teil der Schulleitung vor allem mit zwei Problemen konfrontiert: zu wenig Platz und Personal.

Nächstes Jahr könnten es bis zu 260 Kinder an der Grundschule Geltendorf sein

Der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung und die Kinderzahlen verschärfen die Thematik, so Müller. Vergangenes Schuljahr waren es 240 Kinder, heuer sind es 225 und kommendes Jahr bis zu 260. Die Gemeinde hat zwischenzeitlich die Ausschreibung für einen Planer auf den Weg gebracht, der ein Raumkonzept entsprechend des Bedarfs erarbeiten soll. Das enthält dann auch eine Mensa, die es noch nicht gibt. „Bis tatsächlich gebaut wird, könnte es aber 2027 werden“, sagt die Schulleiterin. Damit der Unterricht stattfinden kann, muss der Hort das Schulhaus räumen und in Container umziehen.

Gute Nachrichten gibt es beim Personal. Es sei zumindest so viel vorhanden, dass nun wieder Differenzierungsunterricht und AGs angeboten werden können, so Müller, dazu tragen auch Lehramtsstudierende bei. Eine Herausforderung sei aber, dass die Schulen in derselben Zeit immer mehr leisten sollen, verweist sie. Sie nennt unter anderem die Verfassungsviertelstunde zur Demokratiebildung und die tägliche „Bewegungs-Halbe-Stunde“, die der Freistaat eingeführt hat.

In ihrer Freizeit segelt Anita Müller gerne, vorzugsweise auf dem Bodensee – ihr Mann stammt aus der Region – und dem Mittelmeer. Zudem hat sie in den vergangenen Jahren Wüsten als Reiseziel für sich entdeckt. „Wir waren in Jordanien und Namibia. Es ist faszinierend, wie vielfältig die Wüsten sind.“