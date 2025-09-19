Neue Vorständin bei LandsAid

Seit dem 1. September ist Michaela Wiese die neue erste geschäftsführende Vorständin von LandsAid e.V., teilt die Kauferinger Hilfsorganisation mit. Gemeinsam mit Hans Musswessels aus Rhede und einem vierköpfigen Aufsichtsratsgremium – bestehend aus Gaby Breuckmann (Meppen), Waltraud Remmele (Babenhausen), Birgit Stecher-Hame (Olching) und Kai Hesse (Kaufering) – wird sie künftig die Geschicke des Vereins lenken.

Michaela Wiese bringt laut der LandsAid-Pressemitteilung langjährige Leitungserfahrung aus unterschiedlichen Bereichen mit. Zuletzt verantwortete sie zwei Jahre lang die Arbeit einer Münchener NGO, die sich auf Gesundheitsbildung und Krankheitsprävention spezialisiert hat. Davor war sie drei Jahre kaufmännische Geschäftsleiterin einer Montessorischule, deren Schwerpunkt auf der Integration von Kindern mit Flucht- und Migrationshintergrund liegt.

Zuvor verbrachte die 55-Jährige 22 Jahre lang bei BMW in München, überwiegend in der Unternehmenskommunikation. Als Pressesprecherin für Produkt- und Technologiekommunikation war sie international tätig. Später leitete sie ein internationales Vertriebsteam.

An der Universität Passau studierte sie Südostasienkunde und schloss als Diplom-Kulturwirtin ab. Danach folgte ein Master in Internationaler Humanitärer Hilfe an der Ruhr-Universität Bochum. Mit ihrem Einstieg bei LandsAid, so sagt sie, „schließt sich nun der Kreis. Endlich bin ich wieder da angekommen, wo ich damals losgelaufen bin – in der humanitären Hilfe.“

Auch ehrenamtlich hat sie sich über viele Jahre engagiert, unter anderem im Technischen Hilfswerk im Bereich Katastrophenhilfe. Zudem gründete sie eine eigene NGO im Bereich Stadtbegrünung und Klimaschutz.

„Es fühlt sich an wie ein Nachhausekommen“

Michaela Wiese lebt mit ihrem Mann und ihrem 16-jährigen Sohn seit kurzem wieder in ihrer Heimat, dem Chiemgau. Mit Blick auf ihre neue Aufgabe erklärt sie: „Ich freue mich auf die Herausforderungen, die auf mich zukommen. Hier bei LandsAid zu sein, fühlt sich für mich an wie ein Nachhausekommen.“ Schon in den ersten Tagen habe sie die offene Aufnahme und Unterstützung im Team gespürt.

Die aktuellen globalen Krisen machen die Arbeit von Organisationen wie LandsAid wichtiger denn je, sagt sie: „Gerade in Zeiten sinkender Spendenbereitschaft und drastischer Mittelkürzungen ist es entscheidend, solide aufgestellt zu sein und gleichzeitig flexibel handeln zu können. LandsAid ist ein kleines, schlagkräftiges Team, das schnell und professionell auf Katastrophen reagieren kann – wie zuletzt beim Erdbeben in Afghanistan, das mich gleich an meinem ersten Arbeitstag beschäftigt hat“, so Wiese. (AZ)