Neuer Beauftragter fürs Bürgerbudget in Schondorf

In Schondorf hat Jo-Ann Meding ihr Amt als Beauftragte des Gemeinderats für Bürgerbudget niedergelegt. Das Ratsgremium ernannte in seiner vergangenen Sitzung David Weingartner zu ihrem Nachfolger. Meding hatte die Aufgabe in den vergangenen vier Jahren inne. "Teilweise habe ich es alleine gemacht. Ich freue mich, dass sich nun jüngere Interessierte gefunden haben", sagt sie auf Nachfrage unserer Redaktion. Sie selbst sei im Verein Gemeinsam füreinander da aktuell ohnehin stark eingebunden.

Weigartner lebt seit drei Jahren in Schondorf. "Ich finde es wichtig, dass man sich in dem Ort einbringt, in dem man lebt. Das habe ich auch in München schon so gemacht. Und ich wurde zwar zum Beauftragten ernannt, aber wir sind ein Team", betont er. Mit dabei sind auch Gemeinderat Marius Polter (Bündnis 90/Die Grünen) der Organisationsentwickler David Weingartner, die Eventmanagerin Grit Schmitt und die Marketingfachfrau Ellen Rudin. Erklärtes Ziel der Gruppe sei es, jüngere Schondorferinnen und Schondorfer zum Mitmachen zu bewegen und das Projekt Bürgerbudget auch digital voranzutreiben. Eine entsprechende Plattform im Internet soll die Hürden einer Beteiligung verringern.

Weingartner arbeitet auch beruflich in einem Bereich. In seinem Job geht es um die Befähigung zur Teilhabe. Beispielhaft nennt er Beteiligungsverfahren für Bürgerinnen und Bürger beim Neu- oder Umbau von Stadtquartieren. (chmü)

