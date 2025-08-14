Icon Menü
Neuer Rave-Bunker beim Summer Break 2025 in Scheuring

Scheuring

Neuer Rave-Bunker beim Summer Break 2025 in Scheuring

Die Landjugend organisiert wieder eine mehrtägige Party. Die Feiernden erwarten verschiedene Bars, mehrere DJs und auch Techno-Fans kommen auf ihre Kosten.
Von Anja Rapp
    Das Aufbauteam der Landjugend Scheuring freut sich auf die bevorstehende Party.
    Das Aufbauteam der Landjugend Scheuring freut sich auf die bevorstehende Party. Foto: Christian Rudnik

    Wen diesen Donnerstagabend die Feierlaune packt, sollte sich auf zur Summer-Break-Party in Scheuring machen. Wer dann auch noch das Landjugendheim aufsucht, dem tönen dann atmosphärische Klänge und verheißungsvolle Beats entgegen.

