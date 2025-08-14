Neuer Rave-Bunker beim Summer Break 2025 in Scheuring

Wen diesen Donnerstagabend die Feierlaune packt, sollte sich auf zur Summer-Break-Party in Scheuring machen. Wer dann auch noch das Landjugendheim aufsucht, dem tönen dann atmosphärische Klänge und verheißungsvolle Beats entgegen.
Scheuring
