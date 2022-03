Landkreis Landsberg

vor 18 Min.

Sommerkeller in Igling: Alles ist (fast) wie früher

Plus Die Diskothek im Wald zwischen Igling und Landsberg hat einfach schon immer Kulturstatus. Zur Eröffnung kommt auch der ehemalige Betreiber Fred Michalke und tanzt gleich mit. Am Samstag ist der Andrang groß.

Von Alexandra Lutzenberger

Erinnerungen können eine schöne Sache sein. Meistens werden die Dinge, an die man sich gerne erinnert in der Vergangenheit noch ein wenig schöner und so ist es auch mit dem Sommerkeller (Soke) und der Partyszene in Landsberg und Umgebung. Früher, heißt es, war hier echt was los, jetzt wäre Landsberg eine Schlafstadt. In Sachen Kultur stimmt das sicher nicht, in Sachen Party für junge Menschen sicher schon.

