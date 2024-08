Einzelhandel: Im Vorderanger tut sich was

Geschimpft wird derzeit viel in der Innenstadt. Die alte Postfiliale soll schließen, für viele einfach undenkbar, war sie doch trotz der ständig schrumpfenden Öffnungszeiten eine Institution in Landsberg in exponierter Lage. Der Verkehr in die Altstadt ist immer schwierig, zurzeit Ansammlung an Baustellen. Der große Kreisel ist gesperrt, der Hauptplatz auch teilweise und jetzt kommt Montag noch die Sperrung des Vorderangers wegen der Bauarbeiten in der Brudergasse dazu. Ein Ärgernis für viele.

