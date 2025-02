In Prittriching gibt es Einwände gegen das neue Landratsamt

Es hat sich so einiges getan im vergangenen Jahr im Prittriching. Bei der Bürgerversammlung in der alten Turnhalle stellte Bürgermeister Alexander Ditsch im voll besetzten Saal die großen und kleinen Projekte der Gemeinde vor. Landrat Thomas Eichinger sprach danach über den Pflegenotstand im Landkreis, die Situation bei den Geflüchteten und den viel diskutierten Neubau des Landratsamtes.

In seinem Überblick über das vergangene Jahr zeigte sich Bürgermeister Alexander Ditsch überwiegend zufrieden. 2024 hatte Prittriching einen Zuwachs von 35 Einwohnerinnen und Einwohnern. Als Teil des Speckgürtels von München halte sich die befürchtete Zuwanderung und die Nachverdichtung innerorts in Grenzen, was womöglich an den hohen Grundstückspreisen liege, wie Ditsch vermutete. Finanziell stehe die Gemeinde gut da. „Die Finanzen bieten eine gute Möglichkeit zur Weiterentwicklung unseres Dorfes“, sagte der Bürgermeister. Der Schuldenstand beträgt derzeit etwa 3,7 Millionen Euro. Pro Einwohner sind das knapp 1400 Euro. Der Gesamthaushalt 2024 lag bei etwa 10,5 Millionen Euro.

Landrat Thomas Eichinger verteidigt Neubau des Landratsamtes Landsberg

Anschließend trat Landrat Thomas Eichinger ans Rednerpult und sprach einige landkreisweite Themen an. Man stehe vor großen Veränderungen. „Auch der Landkreis Landsberg wird sich anpassen müssen“, so der Landrat mit Blick auf steigende Arbeitslosigkeit und demografischen Wandel. Vor allem im Pflegebereich herrsche bereits jetzt ein valider Notstand. Bei den Geflüchteten habe sich die Situation entspannt. „Ich hoffe, dass es nach der Bundestagswahl in die richtige Richtung geht und die Migration nicht mehr das Hauptthema ist“, meinte Eichinger.

Das Thema, zu dem im Anschluss noch viele Nachfragen kamen, war der Bau eines neuen Verwaltungsgebäudes für das Landratsamt. Mit Blick auf den anstehenden Bürgerentscheid sagte Landrat Eichinger, dass Millionen Euro in den Sand gesetzt würden, wenn der Bau abgelehnt wird. Was die Arbeitsplätze innerhalb der neuen Verwaltung angehe, habe das Landratsamt bereits möglichst sparsam geplant. „Wir haben die Größe so kalkuliert, dass etwa 70 Prozent der Mitarbeitenden einen Arbeitsplatz dort haben. Beim Rest rechnen wir mit Homeoffice, Urlaub oder Krankheitstagen“, so Eichinger. Ihn wundere es, dass einige Bürgerinnen und Bürger die Kosten von 120 Millionen Euro für zu hoch für den Landkreis halten. „Investitionen in der Höhe gab es zuvor auch ohne Kreditaufnahme“, meinte er. Man könne in den kommenden Jahren mit moderat steigenden Einnahmen des Landkreises rechnen. „Wenn wir nicht bauen, werden die Kosten wegen der Miete langfristig höher liegen als bei 120 Millionen. Am Ende werden wir ein Gebäude brauchen“, sagte der Landrat.

Aktuelles Verwaltungsgebäude bleibt bei Neubau in Betrieb

Die erste Frage aus dem Publikum war, ob es von Anfang an klar gewesen sei, dass der Entwurf durch einen Architektenwettbewerb entstehen soll. Denn mit so einem Wettbewerb, so der Zuhörer, sei ein Projekt immer teurer als ohne. Laut Eichinger war der Wettbewerb nicht von Anfang an geplant, jedoch habe es immer klare Bedingungen gegeben. „Die Frage einer anderen Form gibt es nicht“, stellte er klar. Der Mann aus dem Publikum störte sich an der ovalen Form des Neubaus. „Wieso muss es oval sein? Das ist immer teurer, als ein rechteckiges Gebäude“, fragte der Mann. Eichinger bestritt dies. „Die Architekten haben gesagt, dass es nicht teurer ist“, erwiderte er, woraufhin das Publikum lachte.

Eine Bürgerin fragte, was mit dem aktuellen Verwaltungsgebäude des Landratsamtes geschehe. „Im neuen Gebäude kommt nicht alles unter. Dort kommen zum Beispiel die Außenstellen rein. Die aktuelle Verwaltung bleibt erhalten und voll besetzt“, so Landrat Eichinger. Das wunderte einen anderen Zuhörer, der fragte, wo denn da das Ersparnis sei. „Wo kommt plötzlich dieser große Platzbedarf her?“, fragte er. Wie Eichinger erklärte, sei im Neubau das Wachstum des Landratsamtes eingeplant. Dieser Aspekt sei unabdinglich bei der Planung gewesen.

Jugendübernachtungshaus in Prittriching soll bald wieder vom KJR genutzt werden

Ein Zuhörer hatte zu einem anderen Thema eine Frage: „Wann können wir das Jugendübernachtungshaus wieder nutzen?“, fragte der Jugendleiter. Dort seien in den vergangenen Jahren immer wieder Asylsuchende untergekommen. Landrat Eichinger hatte gute Nachrichten. „Es kann sein, dass wir das Haus schon diesen Sommer wieder dem Kreisjugendring übergeben und man es im Herbst nutzen kann.“ Spätestens nächstes Jahr sei es so weit.

Zuletzt ging es um das Freibad in Prittriching, eine Herzensangelegenheit für viele Anwohnerinnen und Anwohner. „Was tun Sie dafür, dass wir unser Freibad auch in zehn oder 15 Jahren noch haben?“, fragte ein Anwesender den Landrat. „Das Freibad ist eine wichtige Einrichtung und es wäre eine Schande, wenn man das nicht erhält“, sagte Eichinger. In der Vergangenheit habe er sich bereits für die Bäder in Kaufering und Thaining eingesetzt. „Ich werde so gut es geht mithelfen, das Bad in Prittriching zu erhalten.“