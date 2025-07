Im Mai wird am Bahnhof in Landsberg ein neues, öffentliches Toilettengebäude errichtet. Die vorbereitenden Arbeiten für die Errichtung des Gebäudes haben in dieser Woche begonnen.

Landsberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landsberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bahnhof Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis